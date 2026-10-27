کد خبر: 1387098
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

حسن فضل الله: اولویت‌های حزب الله بر اساس تصمیمات داخلی اتخاذ می‌شود

حزب الله یک عضو ارشد حزب الله گفت که مقاومت در لبنان، نیرویی دفاعی برای کشور است که برای آزادسازی سرزمین، بازگشت ساکنان، آزادی اسرا و بازسازی مناطق ویران‌شده تلاش می‌کند. 

جوان آنلاین: حسن فضل‌الله نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در جریان مراسم بزرگداشت شهدای حزب‌الله در شهر بنت‌جبیل گفت که تصمیم‌گیری درباره مقاومت، تصمیمی لبنانی است که رهبری آن اتخاذ می‌کند و هیچ‌کس، نه در خارج و نه در داخل کشور، این تصمیم را به مقاومت دیکته نمی‌کند. این رویکرد در گذشته و در دوران سید حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب وجود داشت و امروز هم در دوران شیخ نعیم قاسم ادامه دارد.

فضل‌الله خاطرنشان کرد که برخی در لبنان همواره این ادعا را ترویج می‌کنند که مقاومت، تصمیم‌ به مقابله با دشمن را بر اساس درخواست‌های خارجی اتخاذ می‌کند، اما این ادعا، توهین به شعور مردم و نوعی تحریف و گمراه‌سازی افکار عمومی است.

این عضو ارشد حزب الله تاکید کرد که موضع حزب از اراده، ارزیابی و تشخیص مسئولان آن و برگرفته از منافع ملی اتخاذ می‌شود و همه این اقدامات در چارچوب آرمانی قرار دارد که نیروهای حزب برای آن می‌جنگند که همان مسئله جنوب لبنان، آزادسازی سرزمین و بازگشت به آن است.

وی ابراز داشت: ایران در گذشته و امروز از ما نخواسته است که در مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل از آن حمایت کنیم؛ بلکه دقیقاً برعکس، هنگامی که با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کنیم، آن‌ها از ما می‌پرسند چه می‌خواهیم و منافع ما و لبنان چیست تا از ما حمایت کنند. این ما هستیم که به ایران و قدرت آن، و معادله‌ای که ایران می‌خواهد برای کمک به ما در آزادسازی کشورمان از اشغالگری تثبیت کند، تکیه می‌کنیم.

فضل‌الله تصریح کرد که تهدید موجودیتی که لبنان را در معرض خطر قرار داده، از اشغال بخشی از خاک آن به دست رژیم صهیونیستی سرچشمه می‌گیرد که با هدف جدا کردن این مناطق از لبنان و الحاق آن‌ها به قلمرو خود صورت می‌گیرد.

وی افزود: اگر مقاومت وجود نداشت، این طرح صهیونیستی سال‌ها پیش محقق شده بود. وجود مقاومت در شرایط کنونی، عاملی است که مانع از آن می‌شود که دشمن به رؤیای تاریخی خود برای تسلط بر جنوب رود لیتانی دست یابد. به همین دلیل است که می‌بینیم دشمن این جنایت‌ها را علیه روستاهای ما، به‌ ویژه بنت‌جبیل، مرتکب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نیروهای داخلی که به تجاوز دشمن صهیونیستی دل بسته‌اند، دومین تهدید موجودیتی علیه لبنان به شمار می‌روند، تصریح کرد که امروز دو عامل اساسی از لبنان محافظت می‌کنند: وجود مقاومت و نقش ملی ارتش لبنان، به‌ ویژه در حفاظت از صلح و ثبات داخلی.

فضل‌الله تأکید کرد: مقابله با این تهدید وجودی، مستلزم آگاهی، خردمندی و پذیرش مسئولیت ملی از سوی مسئولان دولتی است. آن‌ها نباید به دنبال یک کامیون سلاح و مواد منفجره متعلق به مقاومت بگردند که برای مقابله با دشمن صهیونیستی از آن استفاده می‌شود؛ بلکه باید به دنبال کسانی باشند که با سخنان و مواضع سیاسی تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز، فضای کشور را ملتهب و صلح داخلی و وحدت ملی را تهدید می‌کنند.

فضل‌الله در پایان این بخش از اظهارات خود گفت: مسیر سیاسی‌ که مقامات لبنان در مذاکرات خود با دشمن در پیش گرفته‌اند، به بن‌بست رسیده است. این مسیر پیامدهای منفی را تشدید کرده و به هیچ راه‌حلی منجر نشده است؛ بلکه دشمن از این مذاکرات سوءاستفاده کرده تا به اقدامات تجاوزکارانه بیشتری دست بزند.

وی افزود: دشمن روی اختلافات داخلی لبنان و کسانی که به دنبال ایجاد فتنه هستند، حساب باز کرده است تا اشغالگری خود را تثبیت کند و طرح قدیمی‌اش برای تسلط دائمی بر بخشی از سرزمین ما در جنوب لبنان را به اجرا درآورد.

برچسب ها: حزب الله عراق ، حزب الله لبنان ، لبنان
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