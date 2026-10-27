جوان آنلاین: کنستانتین کاساچوف، نایب‌ رئیس شورای فدراسیون (سنای) روسیه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری «تاس» اعلام کرد که اتهامات آمریکا و اسرائیل در خصوص عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران، صرفاً گمانه‌زنی‌های بی‌ پایه و اساسی هستند که هیچ مدرکی برای اثبات آنها ارائه نشده است. به گفته وی، ایران در ماه فوریه به‌ناحق و در مغایرت کامل با قوانین بین‌المللی هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

کاساچوف توضیح داد: «یادآوری می‌کنم که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. جمهوری اسلامی تاکنون به هر شکل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده و از لحاظ شفافیت برنامه هسته‌ای خود در برابر جامعه جهانی رویکردی باز داشته است. تمامی اتهاماتی که پس از آن درباره عدم شفافیت این برنامه مطرح می‌شوند، چیزی جز گمانه‌زنی‌ها و داستان‌پردازی‌هایی نیستند که تاکنون هیچ مبنای مستندی برای اثبات آنها ارائه نشده است. بنابراین در این رابطه حق و عدالت با طرف ایرانی است.»

نایب‌رئیس شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد که مسکو در شرایط حساس کنونی به‌طور پیگیرانه و «از طریق ابزارهای سیاسی» از تهران حمایت می‌کند.

اوکراین در آستانه فروپاشی قرار گرفته است

این مقام بلندپایه پارلمانی روسیه اظهار عقیده کرد که اوکراین به دلیل اقدامات ولودیمیر زلنسکی که برای تحقق جاه‌طلبی‌های سیاسی خود از حل مشکلات واقعی کشور صرف‌نظر کرده، در وضعیت «فروپاشی نسبی» قرار گرفته است.

کاساچوف گفت: «کاملاً آشکار است که این کشور اکنون در وضعیت فروپاشی نسبی قرار دارد و مسئله فقط و حتی عمدتاً به درگیری نظامی مربوط نمی‌شود. موضوع این است که زلنسکی منافع کشور و شهروندان آن را فدای برنامه سیاسی و جاه‌طلبی‌های شخصی خود کرده است. اکنون باید این واقعیت را به‌روشنی مورد توجه قرار داد. او حل مشکلات واقعی کشور را قربانی جاه‌طلبی‌های سیاسی خود کرده که کاملاً اغراق‌آمیز و بی‌اساس هستند.»

این سناتور روس با اشاره به این واقعیت که هم در داخل اوکراین و هم در خارج از این کشور تأکید می‌شود که اوکراین دیگر بدون حمایت خارجی قادر به ادامه حیات خود نیست، افزود: «این کشور دیگر قادر به ادامه زندگی عادی و توسعه نیست، تا گردن در بدهی فرو رفته و اقتصاد آن نابود شده، به‌ویژه صنایع و بخش کشاورزی که سرزمین اوکراین همواره به آنها افتخار می‌کرد و به واسطه آنها در جهان شناخته می‌شد. در واقع، هیچ راه خروجی از این وضعیت وجود ندارد، صرف‌نظر از اینکه چه کسی در آینده جانشین زلنسکی شود.»

به عقیده کاساچوف، هر فردی که جانشین زلنسکی شود، برای تأمین توسعه تدریجی، پایدار و مستقل اوکراین با «مشکلات عظیمی» روبه‌رو خواهد شد. وی تأکید کرد که در شرایط کنونی چنین روند توسعه‌ای «عملاً غیرممکن» است و مسئولیت مستقیم این وضعیت بر عهده زلنسکی قرار دارد.

علت روس‌هراسی در اروپا، شکست این قاره در رقابت جهانی است

نایب‌ رئیس شورای فدراسیون روسیه همچنین یادآور شد که گسترش فعالانه روس‌هراسی در کشورهای اتحادیه اروپا در واقع ناشی از شکست کامل اروپایی‌ها در عرصه رقابت جهانی است.

کنستانتین کاساچوف در پاسخ به سئوالی درباره علت افزایش روس‌هراسی در اروپا گفت: «از دیدگاه من، یک مشکل فراگیر وجود دارد که بدون استثنا تمامی کشورهای اروپایی را در بر می‌گیرد. این مشکل هیچ ارتباطی با روسیه، اوکراین و حتی ایالات متحده یا چین ندارد. مسئله، شکست فراگیر اروپا به‌عنوان یک مجموعه جغرافیایی و در معنای محدودتر، اتحادیه اروپا در عرصه رقابت جهانی است. البته این موضوع مثلاً شامل سوئیس یا نروژ نمی‌شود. این شکست نیز مربوط به یک سال اخیر یا چهار تا پنج سال گذشته نیست که قیمت منابع انرژی و بسیاری از کالاهای دیگر به دلیل تحریم‌ها به‌شدت افزایش یافت.»

این سناتور روس این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که چند دهه پیش، زمانی که در سفارت روسیه در سوئد فعالیت می‌کرد، موضوعاتی در این کشور مورد بحث قرار می‌گرفت که هنوز هم اروپا با آنها روبه‌رو است.

وی توضیح داد: «چهار دهه پیش، مهم‌ترین موضوعی که در سوئد مورد بحث قرار داشت و گمان می‌کنم در سایر کشورهای اروپایی نیز وضعیت مشابهی وجود داشت، این بود که نخست، ما یک نظام حمایت اجتماعی ایجاد کرده‌ایم که تحمل هزینه‌های آن عملاً غیرممکن است. کمک‌هزینه‌ها، حقوق بازنشستگی و تمامی پرداخت‌های مرتبط با آنها بیش از حد بالاست. دوم اینکه سطح دستمزدها در اقتصاد ما بسیار بالاست و توان تأمین آنها را نداریم. سوم اینکه با مشکل هجوم پناهجویانی روبه‌رو هستیم که به تعداد زیاد وارد این قاره می‌شوند و نمی‌دانیم با این وضعیت چه کنیم.»

طبق ارزیابی کاساچوف، همین وضعیت در آلمان، فرانسه، بریتانیا و حتی سوئیس نیز مشاهده می‌شود. او تأکید کرد که این مشکل در کشورهای اروپایی ماهیتی نظام‌مند دارد، اما اروپایی‌ها نمی‌توانند نزد خود اعتراف کنند که در حالی که سرگرم گسترش ناتو یا تقویت اختیارات نهادهای فراملی بودند، فرصت‌های خود را از دست داده‌اند و از نظر اقتصادی، چین و دیگر «ببرهای آسیایی» از اروپا پیشی گرفته‌اند و محاسبات اروپایی‌ها درباره فروپاشی روسیه نیز تحقق نیافته است.

کاساچوف در پایان گفت: «تحلیل کاملاً نادرست آنها از اوضاع، در شرایطی که همواره مشکلات خود را به عوامل خارجی نسبت می‌دادند، باعث شده اکنون راه دیگری جز ادامه تقریباً همان رویکرد نداشته باشند، با این تفاوت که این بار مشخص‌تر روسیه و چین و حتی آمریکا را مقصر معرفی می‌کنند. آنها به‌سادگی هیچ راه دیگری برای ادامه توجیه مشکلات خود در برابر مردمشان ندارند و این وضعیت بسیار تأسف‌بار است.»