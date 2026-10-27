نکونام: العین بردهای پرگل خودش را تکرار نکرد/ شانس کمی برای صعود داریم

جوان آنلاین: جواد نکونام پس از شکست ۲ بر یک تیم فوتبال تراکتور ایران مقابل العین امارات اظهار داشت: بازی‌های العین را در لیگ امارات و لیگ نخبگان آسیا دیده بودیم. تنها تیمی بودیم که حریف را مجبور کردیم دفاع کند و حدود ۷۰ دقیقه بهتر از آن‌ها بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم و در شروع بازی، روی یک اشتباه گل بدی خوردیم. بعد از آن دیگر بازی در اختیار ما بود و وقتی یک بر صفر عقب بودیم، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم تا به گل هم رسیدیم.

وی با بیان اینکه العین روی غافلگیری توانست گل دوم خودش را بزند، تصریح کرد: متأسفانه بعد از آن تلاش کردیم خوب بازی کنیم، اما حریف دفاع کرد و موقعیت‌سازی سخت شد. به بازیکنان خسته‌نباشید می‌گویم. آنها مقابل تیمی خوب بازی کردند که می‌دانیم در دو بازی قبلی چند گل به ثمر رسانده بود، اما نتوانست پیروزی‌های پُرگل بازی‌های قبلی را مقابل ما تکرار کند. ما خوب بودیم، اما مشکلاتی هم داریم که با وجود آنها خوب بازی کردیم. به تیم العین تبریک می‌گویم.

سرمربی تراکتور با تمجید از حریف تیمش خاطرنشان کرد: العین حرفه‌ای و باهوش بود و توانست پیروز شود. ما به دلیل زرنگی العین سه امتیاز را از دست دادیم. کنترل و شکل بازی در دست ما بود. تنها تیمی بودیم که در پنج یا شش بازی اخیر العین، این تیم را تا این اندازه اذیت کرده است. من با تیم فولاد مقابل العین بازی کردم که در آن زمان همه‌چیز برابر بود و با نتیجه چهار بر صفر حریف را شکست دادیم. به‌جز دروازه‌بان، همه بازیکنان العین خارجی بودند و شرایط برای ما متفاوت است.

« کسانی که لیگ ایران را دنبال می‌کنند، مشکلات ما را می‌دانند.»، نکونام ضمن بیان این جمله گفت: سه بازیکن درجه‌ یک خودم را برای این بازی از دست دادم. دو ستاره من هم مصدوم شده‌اند و نتوانستیم امسال از آن‌ها استفاده کنیم. با تمام این تفاسیر، خوب بازی کردیم و بهتر از حریف بودیم. اگر میزبان بودیم، شرایط فرق می‌کرد و ۸۰ هزار نفر برای بازی‌های ما به ورزشگاه می‌آمدند. در زمین خودمان می‌توانیم هر تیمی را شکست بدهیم.

وی با مقایسه شرایط تیمش با تراکتور عنوان کرد: با مشکلات کمبود بازیکن و پروازی مواجه هستیم، اما شما این شرایط را ندارید. اگر مشکلات ما را داشتید، شاید مثل الوصل بازی نمی‌کردید. ما ایرانی‌ها مردتر از این حرف‌ها هستیم و مبارزه می‌کنیم. ما برای تیم زحمت می‌کشیم تا به موفقیت برسیم. هیچ‌یک از شرایط برابر نیست. اگر شرایط برابر بود، آن‌وقت می‌توانید کیفیت فوتبال ایران و تیم ملی ایران را با کیفیت فوتبال کشورهای اطراف و تمام تیم‌های آسیایی مقایسه کنید. صحبت در این مورد درست نیست.

سرمربی تراکتور با اشاره به شانس پایین تیمش برای صعود به دور حذفی لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: در لیگ نخبگان آسیا شانس کمی برای صعود قائل هستیم و تمرکزمان روی لیگ است. ما بازیکنان کافی برای حضور در این جام، مانند شما، سایر تیم‌های لیگ نخبگان و حتی تیم‌های دیگر ایرانی در اختیار نداریم. توانایی رقابت با این شرایط را نداریم و اگر شرایط برابر بود، موضوع فرق می‌کرد. در لیگ برتر ایران با یک بازی کمتر، جایگاه خوبی داریم و برای رقابت در لیگ ایران تیم خوبی هستیم. می‌توانیم با تیم‌های خوب ایرانی رقابت کنیم.

نکونام در ادامه گفت: برای نتایج ما در لیگ نخبگان آسیا دلایل زیادی وجود دارد. همه‌جا میهمان هستیم و با مشکلات پروازی مواجهیم. تعداد بازیکنان کافی نداریم. آنها یک بازیکن خارجی نداشتند، اما به‌جای او پنج بازیکن بهتر داشتند. هزینه می‌کنند تا موفق شوند. ما این شرایط را نداریم. یک مشکل کوچک برای تیم الوصل پیش آمد و آنها به عربستان نرفتند، اما ما به عمان، قطر، امارات و جاهای دیگر سفر می‌کنیم. امیدوارم این آخرین دیداری باشد که میزبان نیستیم و AFC در این باره تجدید نظر کند. کشور ایران امن است و هیچ مشکلی وجود ندارد. تیم‌ها می‌توانند به‌راحتی بیایند و بروند. نمی‌دانم دلیل اینکه تیم‌های ایرانی نمی‌توانند میزبان باشند، چیست.