افسر بازنشسته آمریکایی: حمله دوباره به ایران خودکشی است

جوان آنلاین: سرهنگ دوم بازنشسته دانیل ال. دیویس (Daniel L. Davis)، افسر سابق ارتش ایالات متحده و تحلیل‌گر ارشد مسائل نظامی و راهبردی، در ارزیابی تازه خود از ابعاد جنگ با ایران، هشدار داده است که واشنگتن میان دو گزینه «عقب‌نشینی» یا «خودکشی استراتژیک» قرار گرفته و ورود مجدد به نبرد با تهران به نابودی اقتصاد جهانی و اتمام ذخایر پدافندی آمریکا منجر خواهد شد.

۱. عجز پدافندی آمریکا

دیویس با صراحت تأکید کرد که ایران تا کنون در انتخاب اهداف خود خویشتن‌داری به خرج داده است، اما ثابت کرده که «هیچ هدفی وجود ندارد که ایران نتواند آن را بزند و آمریکا بتواند از آن دفاع کند؛ هیچ هدفی.» وی افزود تمامی سامانه‌های پدافندی آمریکا (از جمله تاد و پاتریوت PAC-۳) در برابر یک حمله گسترده و هماهنگ ایران ناکارآمد خواهند بود و تهران از زمان نبرد ۱۳ روزه قبلی، انبار موشکی خود را به‌شدت تقویت کرده است.

۲. توهم ترامپ درباره «توافق»

این تحلیل‌گر نظامی سخنان ترامپ درباره «التماس ایران برای توافق» را ادعایی پوچ خواند و تصریح کرد که موضع تهران از ژوئن تغییری نکرده است: کاخ سفید باید ابتدا به تمام تعهدات قبلی جامه عمل بپوشاند. دیویس یادآور شد که آمریکا با بدعهدی‌های پیاپی، اعتبار دیپلماتیک خود را کاملاً نابود کرده و اکنون حتی اگر واشنگتن به دلیل آسیب‌پذیری شدید خواهان توافق باشد، هیچ‌کس در جهان حرف آن را باور نخواهد کرد.

۳. تفاوت بنیادین با جنگ‌های افغانستان و عراق

دیویس تئوری «جنگ ابدی» در قبال ایران را رد کرد و گفت برخلاف افغانستان، عراق یا ویتنام که تأثیری بر اقتصاد داخلی آمریکا نداشتند، جنگ با ایران اقتصاد آمریکا و جهان را فلج می‌کند. وی هشدار داد تداوم این جنگ به معنای تخلیه کامل ذخایر موشک‌های پدافندی و هوابه‌هوای آمریکا و «خلع‌سلاح داوطلبانه» واشنگتن در برابر سایر رقبای جهانی خواهد بود.

۴. فرسایش اعتبار آمریکا

دیویس هشدار می‌دهد که واشنگتن با رفتارهای خود اعتبارش را به‌شدت تضعیف کرده است. به اعتقاد او، حتی اگر آمریکا در ادامه جنگ به این نتیجه برسد که توافق به نفعش است و برای خروج از بحران به آن نیاز دارد، دیگر نمی‌تواند انتظار داشته باشد طرف مقابل به وعده‌هایش اعتماد کند.

۵. گزینه خودویرانگری آمریکا

دیویس معتقد است آمریکا در برابر ایران عملاً با دو گزینه روبه‌روست: عقب‌نشینی از جنگ یا ورود به مسیری که می‌تواند به خودویرانگری آمریکا منجر شود. او با لحنی هشدارآمیز می‌گوید اگر ناچار باشد روی یکی از این دو سناریو شرط ببندد، احتمال اینکه آمریکا مسیر دوم را انتخاب کند بیشتر می‌داند؛ مسیری که می‌تواند هزینه‌های نظامی و اقتصادی سنگینی برای واشنگتن به همراه داشته باشد.

۶. جمع‌بندی

به گفته افسر بازنشسته ارتش آمریکا حمله دوباره به ایران ممکن است برخلاف اهداف اعلام‌شده واشنگتن، به تضعیف توان نظامی آمریکا، افزایش هزینه‌های اقتصادی، نابودی اعتبار دیپلماتیک و محدود شدن قدرت این کشور در سایر نقاط جهان بینجامد.