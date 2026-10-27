اذعان دوباره ونس به افزایش بهای بنزین

جوان آنلاین: معاون ترامپ دوشنبه به وقت محلی در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر بلگرید ایالت مونتانا بار دیگر در آستانه روز انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره (۳ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۲ آبان ۱۴۰۵) اعتراف کرد: رای‌دهندگان (آمریکایی) بدون شک فشار را در پمپ بنزین احساس می‌کنند، چرا که قیمت یک گالن بنزین بدون سرب امروز ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته است. قیمت یک گالن گازوئیل تقریبا ۷۵ درصد افزایش یافته است.

اما معاون ترامپ در توجیه این وضعیت و افزایش قیمت‌ها و تورم در آمریکا، به دولت جو بایدن رئیس جمهوری سابق این کشور تاخت و ادعا کرد که قیمت انرژی در زمان رئیس‌جمهور قبلی و به دلیل جنگ اوکراین افزایش پیدا کرده است.

ونس خطاب به شرکت کنندگان در این گردهمایی مدعی شد: یادتان هست در سال ۲۰۲۲، وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد و قیمت بنزین سر به فلک کشید؟! هر بار که یک دیکتاتور تصمیم می‌گیرد بدخلقی کند، قیمت بنزین سر به فلک می‌کشد!

ونس همچون ترامپ به جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات و سابق این کشور انتقاد کرد و در توجیه وضعیت کنونی آمریکا و افزایش بهای انرژی به دلیل جنگ تجاوزکارانه علیه ایران گفت: خیلی‌ها می‌گویند که قیمت بنزین خیلی بالاست. اما قیمت انرژی همچنین در زمان بایدن و آغاز جنگ اوکراین افزایش یافت. من با این موافق هستم اما به یاد داشته باشید، در سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد قیمت بنزین به شدت افزایش یافت.

معاون ترامپ در ادامه توجیه وضع کنونی آمریکا ادامه داد: قیمت بنزین در سال ۱۹۷۹ به شدت افزایش یافت و در سال ۲۰۰۱ و نیز سال ۲۰۰۷ به شدت افزایش یافت.

معاون جمهوری‌خواه رئیس جمهوری آمریکا سپس به دموکرات ها تاخت و گفت: آنچه دموکرات‌ها را متحد می‌کند علاقه به کشور نیست، بلکه تمایل به زانو زدن است. اکنون امنیت داخلی کشور مدیون بسته شدن مرزها از سوی رئیس‌جمهور ترامپ است.