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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

همه چیز درباره انتخابات اسرائیل؛ از پاکت های خاص تا زمان اعلام نتایج

انتخابات اسرائیل انتخابات پارلمانی در سرزمین های اشغالی تابع قوانین خاصی است که از مهم ترین این قوانین نادیده گرفتن حق رأی میلیونها فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی است.

جوان آنلاین: ساکنان سرزمین های اشغالی امروز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، برای انتخاب نمایندگان بیست‌وششمین دوره کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این انتخابات، بیش از ۷.۳ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و ۳۸ فهرست انتخاباتی برای کسب ۱۲۰ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند.

بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی، شمار افراد واجد شرایط رأی دادن به ۷ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۹۸۱ نفر می‌رسد؛ رقمی که در مقایسه با انتخابات نوامبر ۲۰۲۲، افزایش ۵۴۳ هزار و ۱۷۷ نفری را نشان می‌دهد.

تمام ساکنان سرزمین های اشغالی که دست‌کم ۱۸ سال سن دارند و نامشان در فهرست رأی‌دهندگان ثبت شده است، حق شرکت در انتخابات را دارند. این گروه شامل فلسطینیان دارای تابعیت اسرائیلی و شهرک‌نشینان اسرائیلی ساکن سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز می‌شود، اما میلیون ها فلسطینی که تابعیت اسرائیلی ندارند، از حق رأی در رژیمی که خود را دموکراتیک می داند، بی بهره اند.

ترکیب جمعیتی رأی‌دهندگان

بر اساس اعلام روزنامه «اسرائیل هیوم»، یهودیان حدود ۷۷ درصد از واجدان شرایط رأی دادن را تشکیل می‌دهند که حدود ۵ میلیون و ۱۷ هزار نفر را شامل می شود و ۶۸۴ هزار نفر از آنان یهودیان افراطی حریدی هستند.

شمار رأی‌دهندگان مجاز عرب زبان، شامل فلسطینیان مسلمان، مسیحیان عرب و دروزی‌ها، حدود یک میلیون و ۱۵۹ هزار نفر است که ۱۸ درصد از کل واجدان شرایط را تشکیل می‌دهند.

توزیع سنی رأی‌دهندگان به این شرح است:

- ۱۸ تا ۲۴ سال: ۱۵.۱ درصد

- ۲۵ تا ۳۹ سال: ۲۷.۶ درصد

- ۴۰ تا ۵۹ سال: ۳۱ درصد

- ۶۰ سال و بالاتر: ۲۶.۳ درصد

بر اساس تحلیل شرکت پوینتس، زنان ۵۰.۹ درصد از رأی‌دهندگان جدید را تشکیل می‌دهند؛ یعنی حدود ۳۰۳ هزار نفر. سهم مردان نیز ۴۹.۱ درصد، معادل حدود ۲۹۲ هزار نفر، برآورد شده است.

این درصدها بیانگر توزیع جنسیتی کل رأی‌دهندگان نیستند، زیرا داده‌های جمعیتی منتشرشده، آمار مستندی درباره نسبت زنان و مردان در مجموع واجدان شرایط ارائه نکرده‌اند.

برآورد شمار رأی‌دهندگان برای نخستین بار با افزایش خالص تعداد افراد ثبت‌شده در فهرست انتخاباتی تفاوت دارد؛ زیرا افزایش خالص علاوه بر ورود رأی‌دهندگان جدید، تحت تأثیر عواملی مانند مرگ‌ومیر، مهاجرت و تغییرات در ثبت‌نام نیز قرار می‌گیرد.

آیا ساکنان کرانه باختری و غزه حق رأی دارند؟

با وجود آنکه حدود ۸۱۰ هزار نفر از صهیونیست های واجد شرایط رأی دادن در خارج از سرزمین های اشغالی زندگی می‌کنند، قانون این کشور امکان رأی‌گیری عمومی از طریق سفارتخانه‌ها یا پست را فراهم نمی‌کند. حق رأی در خارج از سرزمین های اشغالی تنها به کارکنان کابینه، اعضای نمایندگی‌های رسمی، برخی نهادهای داخلی و اعضای خانواده‌های آنان محدود است.

در همین راستا طبق گزارشی که وب‌سایت «زمان اسرائیل» در ۱۵ اکتبر منتشر کرد، ۱۰۱ صندوق رأی در ۹۹ نمایندگی دیپلماتیک برای حدود ۴۸۰۰ رأی‌دهنده واجد شرایط آماده شده است. رأی‌گیری در این مراکز ۱۲ روز پیش از انتخابات سراسری آغاز شده است.

در نتیجه، بیشتر صهیونیست های خارج از سرزمین های اشغالی جز در صورت بازگشت به اسرائیل، امکان شرکت در انتخابات را ندارند.

میلیون ها نفر از فلسطینیان ساکن کرانه باختری و نوار غزه نیز حق رأی دادن در انتخابات کنست را ندارند. همین محدودیت شامل بیشتر فلسطینیان ساکن قدس شرقی نیز می‌شود که اقامت دائم دارند، اما تابعیت اسرائیلی دریافت نکرده‌اند.

آمار صندوق‌های رأی

کمیته انتخابات ۱۲ هزار و ۱۸ صندوق رأی عادی در نظر گرفته است. علاوه بر این، صندوق‌های ویژه‌ای در بیمارستان‌ها، زندان‌ها، مراکز نگهداری و مراقبت و واحدهای نظامی مستقر خواهند شد.

وب‌سایت «والا» در گزارشی به قلم آویخای حاییم در ۲۰ اکتبر نوشت که ۶۲۰۸ صندوق برای افراد دارای معلولیت حرکتی تهیه شده‌ است.

فرآیند رأی‌گیری

روز انتخابات در سرزمین های اشغالی تعطیل رسمی است. رأی‌دهنده ابتدا باید یک مدرک هویتی ارائه کند. سپس پاکت رسمی رأی را دریافت می‌کند و در پشت یک پرده، برگه‌ای را که نام و نماد فهرست انتخاباتی موردنظرش روی آن درج شده است، انتخاب می‌کند. برگه در پاکت قرار می‌گیرد و سپس به صندوق انداخته می‌شود.

صهیونیست ها مستقیماً به نخست‌وزیر رأی نمی‌دهند، بلکه به یک فهرست حزبی بسته رأی می‌دهند. کرسی‌های پارلمان نیز بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی توزیع می‌شوند؛ مشروط بر آنکه هر فهرست دست‌کم ۳.۲۵ درصد آرای معتبر را کسب کند.

تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی در سرزمین های اشغالی شامل گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها، تریبون ها، رادیو و تلویزیون، از ساعت ۷ عصر دوشنبه ۲۶ اکتبر متوقف شد. این ممنوعیت در تمام روز رأی‌گیری نیز ادامه خواهد داشت.

با این حال، این مقررات به معنای ممنوعیت همه فعالیت های سیاسی یا اینترنتی نیست؛ زیرا هر یک از این شیوه‌ها تابع مقررات جداگانه‌ای هستند.

ممنوعیت انتشار نظرسنجی‌های جدید

کمیته انتخابات پیش‌تر اعلام کرده است که انتشار نظرسنجی‌های انتخاباتی جدید از پایان روز جمعه ۲۳ اکتبر تا زمان بسته شدن صندوق‌های رأی ممنوع خواهد بود.

پاکت‌های رأی‌گیری دوتایی

کمیته انتخابات خود را برای پردازش حدود ۶۵۰ هزار پاکت رأی‌گیری دوتایی آماده می‌کند. این شیوه برای دریافت آرای سربازان، نیروهای ذخیره، بیماران، زندانیان، برخی آوارگان، افراد دارای معلولیت و کسانی که مأموریت‌های انتخاباتی بر عهده دارند، استفاده می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که این افراد خارج از حوزه رأی‌گیری اصلی خود رأی می‌دهند.

در این روش، پاکت محرمانه حاوی برگه رأی داخل پاکت دیگری قرار می‌گیرد که اطلاعات هویتی رأی‌دهنده روی آن درج شده است. این کار امکان بررسی فهرست رأی‌دهندگان و جلوگیری از رأی دادن تکراری را فراهم می‌کند، بدون آنکه انتخاب فرد افشا شود. امیر ایتینگر در روزنامه «یدیعوت آحارونوت» توضیح داد که این آراء ممکن است معادل حدود ۱۵ کرسی پارلمان باشند.

نتایج چه زمانی اعلام می‌شود؟

شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از بسته شدن صندوق‌های اصلی، در ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه، ارزیابی های احتمالی حوزه‌های رأی‌گیری را منتشر می‌کنند. این ارزیابی ها، برآوردهای آماری هستند و نباید آن‌ها را نتایج رسمی انتخابات تلقی کرد.

نتایج رسمی به ‌تدریج در طول شب سه‌شنبه و صبح چهارشنبه بعد از شمارش آراء صندوق‌های عادی انجام شده و صورت‌جلسه‌ها به کمیته مرکزی انتخابات انتقال می‌یابند.

شمارش آرای موجود در پاکت‌های دوتایی و بررسی تخلفات احتمالی نیز در روزهای بعد ادامه خواهد داشت. طبق برنامه اعلام‌شده، نتایج رسمی و نهایی انتخابات حداکثر تا چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر می‌شوند.

برچسب ها: اسرائیل ، نتانیاهو ، رژیم صیهوینستی
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