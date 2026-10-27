معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به پیگیری‌های این پلیس برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی معاینه فنی وسایل نقلیه، گفت: در حال حاضر امکان دسترسی تعدادی از کارکنان اجرایی پلیس راهور تهران به سامانه سیمفا فراهم شده است تا در صورت مشاهده خودروهای دودزا، علاوه بر اعمال قانون، نسبت به ابطال گواهی معاینه فنی آن‌ها نیز اقدام کنند.

جوان آنلاین: محمدباقر سلیمی با بیان اینکه نمایندگان پلیس راهور در جلسات اصلاح آیین‌نامه اجرایی معاینه فنی وسایل نقلیه در سازمان حفاظت محیط زیست حضور فعال داشته‌اند، اظهار کرد: در این جلسات، نظرات تخصصی و پیشنهادهای اصلاحی پلیس مطرح شده است.

وی افزود: در گذشته، کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی برای تأیید اصالت وسایل نقلیه در مراکز معاینه فنی حضور داشتند، اما از سال ۱۳۹۶ و پس از تصویب قانون هوای پاک، این موضوع لغو شد. با توجه به اهمیت این مسئله، پیشنهاد احیای حضور کارشناسان پلیس در مراکز معاینه فنی، همراه با دلایل کارشناسی، در جلسات مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی مطرح شده است.

امکان ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا در سراسر کشور

معاون عملیات پلیس راهور فراجا درباره نحوه برخورد با خودروهای دارای نقص فنی، با وجود داشتن گواهی معاینه فنی معتبر، گفت: کارکنان اجرایی پلیس راهور در سراسر کشور در صورت مشاهده خودروهای دارای نقص فنی، در محدوده‌های درون‌شهری و برون‌شهری، مطابق جدول جرائم تخلفات رانندگی اقدام به اعمال قانون می‌کنند.

سلیمی ادامه داد: با هماهنگی انجام‌شده با اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور و سامانه سیمفا، دسترسی تعدادی از کارکنان اجرایی پلیس راهور تهران به این سامانه فراهم شده است تا در صورت مشاهده خودروهای دودزا، اقدامات لازم برای اعمال قانون و ابطال گواهی معاینه فنی آن‌ها انجام شود.

وی با اشاره به تلاش پلیس برای گسترش این امکان به سراسر کشور، تصریح کرد: در صورت رفع مشکلات زیرساختی و ارتباطی بین‌سازمانی، امکان استفاده از این ظرفیت برای کارکنان اجرایی پلیس راهور در سایر نقاط کشور نیز فراهم خواهد شد؛ چراکه برخورد با تخلفات مرتبط با نقص فنی خودروها می‌تواند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد.

معاینه فنی؛ اقدامی پیشگیرانه برای کاهش تصادفات

سلیمی همچنین با تأکید بر نقش معاینه فنی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی، اظهار کرد: دریافت گواهی معاینه فنی یکی از اقدامات مهم برای افزایش ایمنی حمل‌ونقل و کاهش خطر وقوع تصادفات است؛ چراکه بسیاری از حوادث رانندگی ممکن است در اثر نقص فنی خودرو، از جمله خرابی سیستم ترمز، فرسودگی لاستیک‌ها، نقص سیستم روشنایی، اشکال در فرمان یا خرابی سایر قطعات اصلی خودرو رخ دهد.

وی افزود: معاینه فنی با بررسی این بخش‌ها می‌تواند بسیاری از ایرادهای خطرناک را پیش از وقوع حادثه شناسایی کند و از بروز حوادث ناشی از نقص فنی پیشگیری کند.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا با بیان اینکه اهمیت معاینه فنی تنها به پیشگیری از تصادفات محدود نمی‌شود، گفت: در صورت وقوع تصادف نیز، وضعیت فنی خودرو می‌تواند در بررسی علت حادثه اهمیت داشته باشد و اطلاعات مربوط به شرایط فنی وسیله نقلیه به کارشناسان در شناسایی عوامل مؤثر در وقوع تصادف کمک کند.

سلیمی در پایان تأکید کرد: معاینه فنی را نباید صرفاً یک الزام قانونی یا اداری دانست، بلکه این اقدام بخشی از فرآیند پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان کاربران ترافیکی است. توجه مستمر به سلامت فنی خودرو در کنار رعایت قوانین و اصول رانندگی ایمن، نقش مهمی در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از سوانح رانندگی دارد.