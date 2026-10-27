پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های بزرگسالان جهان را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پهلوانان و قهرمانان کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر ملت ایران را شاد و مسرور کردند و این بار در رقابت‌های بزرگسالان، بر بام جهان ایستادند.

پیروزی‌ها و موفقیت‌های ورزش کشتی، حقیقتاً برای ملت ایران، بهجت‌آور و مایه غرور است. قهرمانان کشتی ما با اتکا به فرهنگ غنی پهلوانی و توسل به حضرات معصومین علیهم‌السلام، همواره در میانه‌ی میدان غیرت و عزت، پرچم سرفرازی ایران اسلامی را بر بلندای جهان به اهتزاز درمی‌آوردند. دست‌مریزاد به غیرت و حمیّت این پهلوانان.

اینجانب این قهرمانی غرورآفرین را به محضر مقام معظم رهبری و ملت ایران، صمیمانه تبریک می‌گویم.

شایسته است در این مجال از تلاش‌ها و تدابیر دست‌اندرکاران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران قدردانی ویژه داشته باشیم؛ مدیران با کیاست و فراستی که خود از پهلوانان ایران زمین هستند و اکنون میز مدیریت را عرصه‌ی خدمت به ایران و ایرانی و رشد و بالندگی ورزش کشور کرده‌اند. خداوند بر توفیقات آنان بیفزاید.