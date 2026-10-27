حکومت جولانی گذرگاه مرزی سوریه با اردن را بست

جوان آنلاین: در پی حملات هوایی جنگنده‌های اردنی به استان درعا در جنوب سوریه، حکومت جولانی از بستن گذرگاه مرزی با اردن خبر داد.

اداره کل گذرگاهها و گمرک سوریه تحت مدیریت حکومت جولانی اعلام کرد که گذرگاه مرزی نصیب با اردن را امروز سه شنبه به سبب شرایط کنونی(در پی حمله هوایی اردن به خاک سوریه) بسته است.

به گفته منابع سوری، در حمله جنگنده های اردنی به خاک سوریه، دستکم هشت شهروند بی دفاع سوری از جمله سه کودک و یک زن جان خود را از دست داده اند .

این در حالی بود که ارتش اردن مدعی شده است که جنگنده هایش، مخفیگاههای گروههای تروریستی را در جنوب سوریه هدف قرار داده اند و به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از اعضای این گروهها منجر شده است.