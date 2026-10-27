جوان آنلاین: پایگاه خبری روزنامه گلوبس در خبری اعلام کرد که در چارچوب یک قرارداد ۱۵۰ میلیون یورویی اسرائیل شناور گشتی دریایی ساخت (این رژیم) را که مجهز به سامانه‌های پدافندی رافائل است به قبرس خواهد فروخت و کار اورهال ناوهای گشتی این کشور را هم در راستای مقابله با چالش‌های امنیت دریایی انجام خواهد داد.

در ادامه این گزارش آمده است: وزارت جنگ اسرائیل و وزارت دفاع قبرس ، طی مراسمی در نیکوزیا، توافق‌نامه‌ای برای صادرات تجهیزات نظامی امضا کردند که بر اساس آن، اسرائیل یک فروند شناور گشتی دریایی پیشرفته به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون یورو به قبرس تحویل خواهد داد.

نظارت بر این قرارداد را بخش «سیپات» وابسته به وزارت جنگ اسرائیل و اداره توسعه قابلیت‌های دفاعی و تسلیحاتی وابسته به وزارت دفاع قبرس بر عهده داشتند.

بر اساس توافق‌نامه‌ای که عمیر بارام، مدیرکل وزارت جنگ اسرائیل و همتای قبرسی او، استیلیوس کونتورِس، سرپرست قائم‌مقام وزارت دفاع قبرس، آن را امضا کردند، اسرائیل یک فروند شناور گشتی جدید ساخت شرکت کشتی‌سازی اسرائیل را که به مجموعه‌ای از سامانه‌های دریایی رافائل مجهز است، به قبرس تحویل خواهد داد. هم‌زمان، سامانه‌های شناور گشتی فعلی قبرس که آن نیز در شرکت کشتی‌سازی اسرائیل ساخته شده است، به‌روزرسانی خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط این رسانه قبرس به مقصدی بالقوه برای ایجاد کارخانه‌های جدید از سوی صنایع نظامی اسرائیل تبدیل شده است. این گزینه به دلیل نزدیکی جغرافیایی قبرس به (فلسطین اشغالی)، ائتلاف رو به گسترش آن با کشورهای یونانی و عضویت این جزیره همسایه در اتحادیه اروپا، گزینه‌ای جالب‌توجه به شمار می‌رود.