کد خبر: 1387083
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتور آمریکایی: نژادپرستی ترامپ نفرت‌انگیز است

سناتور آمریکایی سناتور مطرح آمریکا از هجمه ها و تبلیغات علیه مسلمانان در جریان کارزارهای انتخاباتی این کشور انتقاد کرد.

جوان آنلاین: برنی سندرز سناتور مطرح آمریکا تبلیغات علیه مسلمانان را که اخیرا عبدالرحمن السید نامزد دموکرات مجلس سنا از ایالت میشیگان را هدف قرار داده محکوم کرد.

سندرز در جریان یک تجمع در ایالت میشیگان با عنوان دانشجویان علیه میلیاردرها این تبلیغات را بازتاب دهنده نژادپرستی غیر قابل باور و نفرت انگیزی دانست که از سوی دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه منعکس می شود.

وی تصریح کرد: میلیاردرها رسانه ها را با تبلیغات نژادپرستانه و اسلام ستیزانه پر می کنند زیرا حرفی برای گفتن درباره مسائل مهمی که کارگران با آن روبه رو هستند ندارند.

رقابت میان عبدالرحمن السید و مایک راجرز نامزد جمهوری خواه بخشی از رقابت برای تعیین حزبی است که پس از انتخابات میان دوره ای کنگره در اوایل ماه آینده کنترل مجلس سنا را در اختیار خواهد گرفت. پیشتر انتقادات زیادی در خصوص توصیف عبدالرحمن السید به عنوان جهادی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود.

برچسب ها: سناتور آمریکایی ، سناتور امریکایی ، ترامپ
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