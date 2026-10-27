دادستان تهران خواستار ممنوعیت حضور مردان در مسابقات فوتبال بانوان شد

جوان آنلاین: قوه قضاییه اعلام کرد: در پی گزارش‌های ارسالی از برگزاری لیگ برتر بانوان و انتشار تصاویر حضور تماشاگران خانم بدون حجاب اسلامی و عدم رعایت هنجارها و موازین شرعی و خلاف عفت عمومی و حضور آقایان در جمع تماشاگران مسابقات بانوان، دادستان تهران با ارسال نامه‌هایی جداگانه به وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به تصویب و اجرای مصوبه‌ای برای ممانعت و ممنوعیت حضور آقایان به عنوان تماشاگر و حتی عوامل اجرایی، انتظامی و عوامل رسانه‌ای (عکاس و خبرنگار) در برگزاری مسابقات بانوان تذکر و هشدار داد.

همچنین دادستان تهران در این نامه نسبت به رعایت موارد ذکر شده و عدم حضور آقایان در مسابقه شهرآورد تیم‌های بانوان پرسپولیس و استقلال و سایر مسابقات رسمی فوتبال بانوان تذکر داد و اعلام کرد در صورت عدم رعایت نکات تاکید شده، دادستانی بنابر تکالیف قانونی به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد لازم و قانونی را انجام خواهد داد.