واکنش ترامپ به شکست متحد خود در انتخابات برزیل

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پیروزی لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در انتخابات این کشور مدعی شد که به نظر می رسید نتایج انتخابات برزیل دست کاری شده باشد.

وی هیچ دلیل و مدرکی در خصوص این ادعا خود علیه انتخابات یک کشور مستقل مطرح نکرد.

ترامپ گفت: من موضعی نگرفته ام اما به نظر می رسد یک انتخابات دستکاری شده دیگر برگزار شده است. انتخابات نباید بحث برانگیز باشد، اما این انتخابات از نظر من بسیار بد به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که پیروزی داسیلوا حامی فلسطین و منتقد رژیم صهیونیستی در برابر متحد ترامپ، ضربه سختی به رئیس جمهور آمریکا و تل آویو وارد کرده است.

روز گذشته نیز وب سایت وای نت در گزارشی درباره انتخابات برزیل، بر تفاوت مواضع لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو در قبال اسرائیل تاکید کرد. این رسانه لولا را از منتقدان سرسخت اسرائیل در سطح بین المللی دانست و به اظهارات او درباره جنگ غزه، از جمله متهم کردن اسرائیل به ارتکاب نسل کشی اشاره کرد.

در مقابل، بولسونارو و خانواده او را از حامیان برجسته تل آویو معرفی کرد و یادآور شد که فلاویو بولسونارو در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود در صورت پیروزی، سفارت برزیل را به اورشلیم منتقل کند. این نامزد راست گرا همچنین در تجمع انتخاباتی خود پرچم جعلی رژیم را به اهتزاز درآورده بود.