کد خبر: 1387078
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

دست رد معترضان فرانسوی به سینه دولت؛ اعتراضات ادامه دارد

فرانسوی در سایه گسترش دامنه اعتراضات داخلی در فرانسه، جنبش دانشجویی این کشور با بسته پیشنهادی دولت برای توقف اعتراضات مخالفت کرد.

جوان آنلاین: سران جنبش دانشجویی فرانسه اعلام کردند که دولت روز گذشته بسته پیشنهادی ویژه در بخش آموزش در پاسخ به اعتراضات چند هفته گذشته آنها ارائه داده است اما آنها متعهد به تداوم برگزاری تظاهرات هستند چرا که این بسته تمام خواسته های معترضان را شامل نمی شود.

دانشجویان بعد از نشست با مسئولان دولتی در فرانسه اعلام کردند که پیشنهادات ارائه شده کمترین حد از خواسته های برخی دانشجویان در برخی فصول درسی را محقق می کند.

این در حالی است که دولت کنونی فرانسه با بدهی های سنگین برابر با ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک شده و نیاز بالای دولت به استقراض جدید با محدودیت هایی روبه رو است. این عوامل توافق بر سر بودجه سال آینده را نیز دشوار کرده است.

هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش شدت اعتراضات در فرانسه که طی روزهای گذشته ده ها شهر را درگیر کرده وجود ندارد.

برچسب ها: فرانسه ، اعتراضات ، فرانسوی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

۵ دندان پوسیده در دهان ۶ ساله‌ها!

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

«بهار شیراز» از دل زندگی مردم موقعیت‌های طنز می‌سازد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار