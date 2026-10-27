تلویزیون رژیم صهیونیستی به فرار به اصطلاح نخبگان و عناصر یگان جاسوسی ارتش از اراضی اشغالی و عدم بازگشت آنها اعتراف کرد.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار نتایج یک تحقیق از سوی دانشگاه های تل آویو و هاروارد اعتراف کرد که بازگشت به اصطلاح نخبگان و افراد دارای مهارت از خارج به داخل اراضی اشغالی به شدت کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، کاهش بازگشت عناصر مذکور به اراضی اشغالی در بخش های فناوری های پیشرفته، بخش های مدیریتی و فارغ التحصیلان یگان جاسوسی نظامی ارتش صهیونیستی موسوم به ۸۲۰۰ بیش از دیگر بخش ها ثبت شده به طوری که به رقم ۵۰ درصد از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ می رسد.

پژوهشگران اطلاعات حدود ۱.۱۶ میلیون حساب کاربری در پلتفرم لینکدین را که شامل اطلاعات شغلی و تحصیلی در فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بود، تحلیل کردند. هدف از این بررسی رصد جابه جایی نیروهای متخصص میان داخل و خارج از سرزمین های اشغالی و شناسایی گروه هایی بود که احتمال بازگشت آنها کاهش یافته است.

نتایج نشان داد نرخ سالانه بازگشت افرادی که در خارج از سرزمین های اشغالی کار یا تحصیل کرده اند، از حدود ۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ به تنها ۲.۵ نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

نرخ بازگشت فارغ التحصیلان یگان جاسوسی ارتش صهیونیستی از ۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در این گزارش آمده است که شدت گرفتن فرار صهیونیست ها از اراضی اشغالی قبل از سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود اما در همان سال تشدید شد.