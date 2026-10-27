کد خبر: 1387075
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام یمنی: ادعاهای ریاض درباره کاهش تنش با واقعیت میدانی در تضاد است

یمن یک عضو شورای عالی سیاسی یمن مواضع وزارت خارجه عربستان درباره کاهش تنش در منطقه را نقد کرد و آن را با ادامه حملات، تداوم محاصره و تشدید اقدامات ریاض علیه یمن ناسازگار دانست.

جوان آنلاین: «محمد علی الحوثی»، عضو شورای عالی سیاسی یمن سخنان وزارت خارجه عربستان درباره نقش محوری این کشور در تأمین امنیت منطقه را با «کشتار، محاصره، هدف قرار دادن و اشغال یمن» در تضاد خواند و تصریح کرد: آنچه ریاض باید عملاً انجام دهد، متوقف کردن حملات، پایان دادن به محاصره و خروج از خاک یمن است.

این عضو شورای عالی سیاسی یمن، جبران خسارت‌های ناشی از تجاوز عربستان از سال ۲۰۱۵ تا امروز را نیز خواستار شد.

به گفته الحوثی، پیمان دفاعی مکه تلاشی است برای آنکه عربستان خود را کشوری طرفدار صلح منطقه‌ای جلوه دهد، در حالی که ریاض هم‌چنان حملاتش علیه یمن را ادامه می‌دهد.

وی نسبت به کشیده شدن نیروهای مصری به یک جنگ تازه هشدار داد و گفت: این اقدام، توان نظامی مصر را تحلیل می‌برد و به سود نقشه‌های دشمن اسرائیلی برای حمله به سینا تمام می‌شود.

الحوثی با تأکید بر اینکه «یمن از هیچ ائتلاف جدیدی بیم ندارد»، اظهار کرد که این ائتلاف‌ها باید به جای رویارویی با یمن، علیه دشمن اسرائیلی به کار گرفته شوند؛ دشمنی که به ملت‌های منطقه اعلان جنگ می‌دهد.

وی همچنین از مصر، ترکیه و پاکستان خواست از ادامه حملات، محاصره و اشغال یمن حمایت نکنند.

این مقام یمنی در ادامه گفت: کشورش نه تنها تهدیدی برای تنگه باب‌المندب نیست، بلکه از این تنگه، کانال سوئز و دیگر بخش‌های جهان عرب و اسلام پاسداری می‌کند.

وی ترس‌آفرینی درباره تهدیدهای مبهم و اعلام‌نشده را کار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل دانست و افزود: هدف این اقدامات، ادامه‌دار کردن درگیری‌ها در جهان عرب و اسلام است.

الحوثی در ادامه اظهار کرد که اگر واشنگتن تشخیص می‌داد ائتلاف جدید به منافع آمریکا یا اسرائیل آسیب می‌رساند، نخستین کسی بود که جلوی آن می‌ایستاد و خواهان توقف آن می‌شد.

وی ائتلاف مکه را در خدمت طرح‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و اسرائیل در منطقه خواند و تأکید کرد که این ائتلاف با آزادگانی مواجه خواهد شد که در برابر چنین سیاستی ایستادگی می‌کنند.

الحوثی از اعضای «ائتلاف دفاع از مکه»خواست از این ائتلاف کناره‌گیری کنند و در ائتلاف‌های تجاوزکارانه علیه یمن شرکت نکنند.

این عضو شورای عالی سیاسی یمن همچنین خواستار آن شد که تلاش‌ها به سوی دفاع از فلسطین و رهایی منطقه از سلطه آمریکا و اسرائیل سوق داده شود.

الحوثی با ابراز امیدواری از اینکه «تحرکات جاری به برقراری صلح در منطقه یاری برساند»، تصریح کرد که یمن ادامه حملات، اشغالگری و جنایت علیه مردمش را نخواهد پذیرفت.

وی در پایان گفت: ما جنگ‌طلب نیستیم، بلکه آزادی، استقلال و صلحی حقیقی می‌خواهیم؛ صلحی که منافع کشور، ملت و امت ما را تضمین کند.

برچسب ها: یمن ، یمنی ، عربستان
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