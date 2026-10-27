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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
ورزش » ساير

هری کین برنده توپ طلای ۲۰۲۶ شد/ اسپانیایی‌ها جوایز را درو کردند

هری کین عمده عناوین مختلف فردی و تیمی در مراسم توپ طلای ۲۰۲۶ نصیب اسپانیایی‌ها شد.

جوان آنلاین: هفتادمین مراسم اهدای توپ طلا دوشنبه شب از سوی نشریه فرانس فوتبال در سالن «لندن پالادیوم» پایتخت انگلیس برگزار شد و هری کین توپ طلای سال ۲۰۲۶ را به دست آورد.

کین در سال ۲۰۲۶ مجموعاً در ۶۵ مسابقه برای بایرن مونیخ و تیم ملی انگلیس به میدان رفت و ۷۳ بار موفق به گلزنی شد. مهاجم باواریایی‌ها پس از استنلی متیوس، بابی چارلتون، کوین کیگان و مایکل اوون، پنجمین بازیکن انگلیسی تاریخ است که توپ طلا را به خانه می‌برد. وی همچنین جایزه گرد مولر (بهترین مهاجم سال) را نیز کسب کرد.

در مراسم دوشنبه شب، عمده جوایز در بخش‌های مردان و بانوان نصیب اسپانیایی‌ها شد و عناوین برنده توپ طلای مردان، بهترین تیم باشگاهی مردان، بهترین مهاجم بانوان و جایزه سوکراتس تنها عناوینی بود که به بازیکنان، مربیان و تیم‌هایی از کشور اسپانیا نرسید.

برنده جوایز مختلف مراسم توپ طلای سال ۲۰۲۶ میلادی به شرح زیر است:

برنده توپ طلای مردان: هری کین (بایرن مونیخ، انگلیس)

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

برنده توپ طلای بانوان: الکسیا پوتیاس (لندن سیتی، اسپانیا)

ستاره لاروخا پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز برنده توپ طلای بانوان شده بود و در کسب این عنوان هت‌تریک کرد.

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

جایزه گرد مولر (بهترین مهاجم سال مردان): هری کین

مهاجم بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۶ توانست ۷۳ گل در ۶۵ مسابقه به ثمر برساند و بهترین گلزن سال لقب بگیرد.

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

بهترین تیم باشگاهی مردان: پاری‌سن‌ژرمن

قهرمان دو دوره اخیر لیگ قهرمانان اروپا برای دومین سال متوالی عنوان بهترین تیم باشگاهی مردان را به دست آورد. عثمان دمبله برنده توپ طلای سال ۲۰۲۵ به نمایندگی از PSG این جایزه را دریافت کرد.

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

بهترین دروازه‌بان مردان (جایزه یاشین): اونای سیمون

سنگربان تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ آمار شگفت‌انگیز هفت کلین‌شیت از هشت مسابقه را از خود بر جای گذاشت و دستکش طلایی رقابت‌ها را نیز از آنِ خود کرد.

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

بهترین مربی مردان: لوئیس دلافوئنته

پس از فتح لیگ ملت‌های اروپا و یورو ۲۰۲۴، سرمربی تیم ملی اسپانیا در سال ۲۰۲۶ توانست دومین قهرمانی لاروخا در جام جهانی را به ارمغان بیاورد.

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

بهترین استعداد جوان سال در بخش مردان (جایزه کوپا): لامین یامال

وینگر بارسلونا برای سومین سال متوالی برنده این عنوان شد و جایزه خود را از آندری شوچنکو دریافت کرد. پنج نفر از برندگان شش سال گذشته عنوان استعداد برتر سال فوتبال دنیا، بازیکنان بارسلونا بوده‌اند. پائو کوبارسی و «وارن زیر امری» در رده‌های دوم و سوم این عنوان قرار گرفتند.

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

جایزه سوکراتس (اقدام خیرخواهانه سال): بوکایو ساکا

بازیکن آرسنال به دلیل اقدامات انسان‌دوستانه در نیجریه و تأمین هزینه‌های بیشتر از ۱۲۰ جراحی برای کودکان، این جایزه را دریافت کرد.

بهترین مربی بانوان: پره رومئو (تیم بانوان بارسلونا)

مراسم اهدای توپ طلا، هری کین.

استعداد جوان برتر سال (بانوان): ویکی لوپس از بارسلونا

بهترین دروازه‌بان بانوان: کاتا کول از بارسلونا

بهترین تیم فوتبال بانوان: بارسلونا

بهترین گلزن بانوان: چارلین کورال از مکزیک

رده‌بندی کامل ۳۰ نامزد نهایی کسب توپ طلای سال ۲۰۲۶ در زیر آمده است:

۱ - هری کین (بایرن مونیخ، انگلیس)

۲ - کیلیان امباپه (رئال مادرید، فرانسه)

۳ - لامین یامال (بارسلونا، اسپانیا)

۴ - رودری (منچسترسیتی - بارسلونا، اسپانیا)

۵ - لیونل مسی (اینتر میامی، آرژانتین)

۶ - خویچا کواراتسخلیا (پاری‌سن‌ژرمن، گرجستان)

۷ - عثمان دمبله (پاری‌سن‌ژرمن، فرانسه)

۸ - ارلینگ هالند (منچسترسیتی، نروژ)

۹ - مایکل اولیسه (بایرن مونیخ، فرانسه)

۱۰ - فابیان روییس (پاری‌سن‌ژرمن، اسپانیا)

۱۱ - جود بلینگام (رئال مادرید، انگلیس)

۱۲ - پائو کوبارسی (بارسلونا، اسپانیا)

۱۳ - اشرف حکیمی (پاری‌سن‌ژرمن، مراکش)

۱۴ - ویتینیا (پاری‌سن‌ژرمن - پرتغال)

۱۵ - دکلان رایس (آرسنال، انگلیس)

۱۶ - فران تورس (بارسلونا - پاری‌سن‌ژرمن، اسپانیا)

۱۷ - وینیسیوس جونیور (رئال مادرید، برزیل)

۱۸ - مارک کوکوریا (چلسی - رئال مادرید، اسپانیا)

۱۹ - ژائو نِوِس (پاری‌سن‌ژرمن، پرتغال)

۲۰ - ویلیان پاچو (پاری‌سن‌ژرمن، اکوادور)

۲۱ - گابریل (آرسنال، برزیل)

۲۲ - لائوتارو مارتینس (اینتر، آرژانتین)

۲۳ - نونو مندش (پاری‌سن‌ژرمن، پرتغال)

۲۴ - لوییس دیاس (بایرن مونیخ، کلمبیا)

۲۵ - مارکینیوش (پاری‌سن‌ژرمن، برزیل)

۲۶ - دایو اوپامکانو (بایرن مونیخ، فرانسه)

۲۷ - برونو فرناندس (منچستریونایتد، پرتغال)

۲۸ - خولیان کینیونس (القادسیه، مکزیک)

۲۹ - سادیو مانه (النصر، سنگال) و ویلیام سالیبا (آرسنال، فرانسه)

برچسب ها: هری کین ، فوتبال ، توپ طلا
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