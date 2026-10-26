جوان آنلاین: مراسم تجدید میثاق و اهدای مدال نخبگان ورزشی و علمی به رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای امشب در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در این مراسم، با اشاره به اقدام ارزشمند قهرمانان در تقدیم مدال‌های خود اظهار کرد: ۲۸ مهرماه سال گذشته خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم و ایشان همیشه برای قهرمانان و مدال‌آوران با صمیمت و مهربانی سخن می‌گفت ضمن اینکه شاهد اقدامی ماندگار از سوی جامعه قهرمانان کشور بودیم؛ اقدامی که در آن مدال‌آوران عرصه‌های ورزش و علم، با قرار دادن نقشه ایران به‌عنوان نماد هویت ملی، مدال‌ها و افتخارات خود را تقدیم رهبر شهید انقلاب کردند. این حرکت، جلوه‌ای از عشق، ارادت و پایبندی فرزندان ایران به آرمان‌های انقلاب و کشور است. امروز نیز همین برنامه را داشتند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نگاه رهبر شهید انقلاب به قهرمانان و مدال‌آوران کشور افزود: قهرمانان همواره تلاش می‌کردند با کسب افتخار در میادین ورزشی و علمی، دل ایشان را شاد کنند.

دکتر دنیامالی همچنین خاطرنشان کرد: کشتی، رشته‌ای ریشه‌دار و پرافتخار در فرهنگ ورزشی ایران است و قهرمانان ما بار‌ها توانمندی خود را در میادین بین‌المللی به اثبات رسانده‌اند.

مهسا بهشتی، نماینده جامعه ورزشکاران کشور نیز در مراسم تجدید میثاق مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و قهرمانان ورزشی با رهبر شهید انقلاب، با تأکید بر اینکه قهرمانی تنها به کسب مدال خلاصه نمی‌شود، گفت: پیشرفت علمی و افتخارآفرینی ورزشی دو مسیر همسو هستند که با تکیه بر ایمان، دانش و روحیه پهلوانی محقق می‌شوند.

همچنین سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در جمع خبرنگاران گفت: کشورمان با تمام قدرت جلوی استکبار جهانی ایستاده و ورزشکاران هم کنار مردم با عزت ایران همصدا ایستاده‌اند.

غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی نیز با حضور در اجتماع بزرگ جامعه ورزش گفت: جامعه ورزش و جوانان همیشه و در تمامی صحنه‌های انقلاب در کنار مردم کشورشان حضور داشته‌اند. در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز در کنار مردم بوده‌اند و امشب نیز بمناسبت هفته تربیت بدنی با شرکت در اجتماع بزرگ جامعه ورزش، در کنار مردم عزیزمان در میادین شهر حضور پیدا کردیم.