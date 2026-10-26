قالیباف در پیام تبریک به تیم ملی کشتی: اعتماد به جوانان میراثی ارزشمند در مسیر انقلاب است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تبریک به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی نوشت: اعتماد به جوانان و باور به توانایی‌های آنان، میراثی ارزشمند در مسیر انقلاب اسلامی است.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف دوشنبه شب (۴ آبان ماه) به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی در پیامی نوشت: بار دیگر توانایی جوانان این سرزمین برای ایستادن بر بلندای جهان را به اثبات رساند، جوانانی که با شجاعت در میدان، غیرت در رقابت و تعهد به میهن، نشان دادند پرچم ایران را می‌توان با تکیه بر اراده و استعداد ایرانی، بر فراز بزرگ‌ترین میدان‌های ورزشی جهان به اهتزاز درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: اعتماد به جوانان و باور به توانایی‌های آنان، میراثی ارزشمند در مسیر انقلاب اسلامی است، مسیری که امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) با میدان دادن به نسل جوان در دفاع مقدس هشت ساله و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رحمت‌الله‌علیه)، با تأکید مستمر بر ظرفیت‌های جوانان مؤمن، متخصص و انقلابی دنبال کردند. این راه روشن با هدایت‌گری عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) ادامه خواهد یافت و قهرمانی امروز کشتی فرنگی نیز گواهی روشن بر همین حقیقت است.

قالیباف در این پیام یادآورشد: اینجانب، ضمن تبریک این افتخار ارزشمند به قهرمانان، کادر فنی، مدیران و خانواده بزرگ کشتی و ملت شریف و سرافراز ایران، از تلاش‌های مجموعه فدراسیون کشتی در تربیت این نسل پرافتخار قدردانی می‌کنم و امیدوارم این قهرمانی‌ها، آغازگر الگویی موفق برای مدیریت ورزش ایران و جوانان سربلند این سرزمین باشد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان در حال برگزاری است و تیم ملی کشتی فرنگی با عملکردی درخشان، قهرمانی زودهنگام در این رویداد بزرگ را جشن گرفتند.

در پایان چهار وزن نخست، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم طلا گرفت، پیام احمدی در ۵۵ و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم نقره‌ای شدند و علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز به مدال برنز دست یافت.

تیم ایران در ۶ وزن دیگر نیز شانس رسیدن به ۴ مدال طلا و یک مدال برنز را دارد.