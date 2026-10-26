جوان آنلاین: هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه با دیدار تیم‌های فوتبال العین امارات و تراکتور ایران در امارات پیگیری شد که طی آن تیم میزبان موفق شد ۲ بر یک مهمان تبریزی خود را شکست دهد.

به گزارش مهر، سرخپوشان تبریزی در شرایطی گام در این میدان گذاشتند که برخی بازیکنان خود را به دلایل مختلف نداشتند که مهمترین آنها علیرضا بیرانوند بود که راهی خدمت سربازی شده است.

تنها گل نیمه اول این دیدار در دقیقه ۲۱ روی شوت محکم رمی رابیا به دست آمد و در ادامه تلاش تراکتوری‌ها برای جبران گل خورده ثمری نداشت و شاگردان جواد نکونام با شکست راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم سرخپوشان تبریزی توانستند به بازی برگردند و در دقیقه ۵۵ توسط هلیلوویچ گل تساوی را وارد دروازه العین کنند. در این صحنه ابتدا دانیال اسماعیلی‌فر از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او با برخورد به تیر عمودی دروازه برگشت خورد و به تیبور هلیلوویچ رسید که این بازیکن با یک ضربه فنی داخل پای تماشایی، توپ را به گوشه بالای دروازه میزبان فرستاد و با یک سوپرگل بازی را مساوی کرد.

در حالی که تراکتور تلاش می‌کرد به گل دوم برسد، در دقیقه ۷۰ شرایط برعکس رقم خورد و این العین بود که روی ارسال از جناح راست توسط حسین رحیمی به گل برتری رسید. در این صحنه مدافعان تراکتور تعلل کردند و فضا را برای بازیکن حریف مهیا کردند که با بریدن توپ و ضربه‌ای آرام گل برتری را به ثمر برساند.

در دقایق پایانی شاگردان نکونام تلاش زیادی کردند تا گل تساوی را به ثمر برسانند، اما دفاع کم نقص العین این اجازه را به آنها نداد تا سرخپوشان تبریزی بدون کسب امتیاز این بازی را ترک کنند.

تیم فوتبال تراکتور با این شکست با یک امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در منطقه غرب آسیا قرار گرفت.