کد خبر: 1387044
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر رضایی:

امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد

3 دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد.

جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضاییدبیر شورای عالی امنیت ملی پس از پایان نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت: همکاری‌های منطقه‌ای باید از مدت‌ها قبل شروع می‌شد و سفر مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان نشان داد تهدیدات آمریکایی‌ها تاثیر زیادی بر کشور‌های دنیا ندارد.

وی خاطر نشان کرد: درپی مقاومت ملت ایران و اقتدار نیرو‌های مسلح، فضای جدید و مثبتی در منطقه و در گفت‌و‌گو با مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان شکل گرفته است.

رضایی تصریح کرد که نتایج مقاومت ملت ایران روز به روز محسوس‌تر می‌شود.

وی افزود که مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان معتقد بودند راه حل مشکلات منطقه در همراهی هر چهار کشور با یکدیگر است.

رضایی گفت: به این نتیجه رسیدیم که امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد و از هرگونه مداخله خارجی باید جلوگیری شود.

برچسب ها: محسن رضایی ، همکاری منطقه ای ، پاکستان
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