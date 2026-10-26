در دیداری که توفیق پیدا کردم و در محضر مقام معظم رهبری حضور یافتم، بعینه مشاهده کردم که ایشان در نهایت صلابت و صحت هستند. همان شجاعت و استواری و تزلزل‌ناپذیری که در امام شهید متجلی بود، در رهبر معظم انقلاب نیز عیان است.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، به جزئیاتی از دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب پرداخت و با اشاره به استواری و صلابت رهبر معظم انقلاب بیان داشت: «در دیداری که توفیق پیدا کردم و در محضر مقام معظم رهبری حضور یافتم، بعینه مشاهده کردم که ایشان در نهایت صلابت و صحت هستند. همان شجاعت و استواری و تزلزل‌ناپذیری که در امام شهید متجلی بود، در رهبر معظم انقلاب نیز عیان است. ایمان ایشان، بلند؛ توکل‌شان بالا؛ توانمندی‌شان برجسته و انرژی‌شان متزاید بود. هیبت و صلابت و قاطعیت رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن و خیرخواهی‌شان برای عموم مردم، حقیقتاً شگرف است. ایشان کاملاً مشرف به مسائل روز داخلی و خارجی هستند و از مجاری مختلف، اطلاعات به ایشان واصل می‌شود. گزارشی از مسائل روز کشور و مسائل مرتبط با قوه‌قضائیه به محضر ایشان ارائه کردم و در باب هماهنگی‌هایی که میان قوه قضائیه و دو قوه دیگر و ایضاً دستگاه قضا و نیرو‌های مسلح وجود دارد، گفت‌وگویی انجام گرفت و از رهنمود‌های معظم‌له بهره‌مند و محظوظ شدم.»



گره‌گشایی از مشکلات مردم در صدر توصیه‌های رهبری

قاضی‌القضات به برخی از نصایح و دستورات رهبری معظم نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در صدر نصایح و دستورات رهبر معظم انقلاب، آن بود که حتی برای لحظه‌ای نیز فرصت‌ها را از دست ندهیم. باید فرصت‌های خدمت به مردم را غنیمت بشماریم. خدمت صادقانه به مردم، گره‌گشایی از امور آنها و توجه به اقشار مختلف مردم، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت می‌کند؛ نباید از این اصل غفلت کنیم؛ شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های مردم و در کنار آنها بودن، یک اصل اساسی است. همه امور مملکتی، بالاخص اموری که مستقیماً به مردم مربوط می‌شود، باید در نهایت اتقان و سرعت، تمشیت شود. محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب، مبحث مقابله قاطعانه با فساد و مظاهر فساد بود. کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و فشار مضاعف بر مردم و زندگی مردم می‌آورند، چه از حیث اقتصادی و چه از جهات امنیتی، بدانند که مورد برخورد قاطعانه، قانونی، سریع، دقیق، عادلانه و بدون تبعیض قرار می‌گیرند. رئیس قوه قضائیه در ادامه بر موضوع مبارزه با فساد درون‌قوه‌ای تأکید ورزید و بیان داشت: از دیگر توصیه‌ها و اوامر رهبر معظم انقلاب، توجه درون‌تشکیلاتی بود. قطعاً اگر کوچک‌ترین سستی و ضعف و اهمالی در کار ما وجود داشته باشد، به مردم جفا کرده‌ایم. بر همین اساس، چنانچه ضعف و ایرادی را در درون تشکیلات خود مشاهده کردیم، به سرعت در مقام رفع آن برآییم و اجازه ندهیم این ضعف و ایراد به فساد تبدیل شود. فساد در دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی، آثار سوء بسیار زیادی دارد و قابل تحمل نیست. رئیس دستگاه قضا، خط قرمز دستگاه قضا را تضییع حق مردم دانست و گفت: در تمامی مراجع و مراکز قضایی، از دادگستری‌ها تا سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و... باید شرایط و فرایند‌ها به‌گونه‌ای باشد که کوچک‌ترین حقی از مردم تضییع نشود؛ باید توجه داشت که حتی بی‌جهت معطل نگه داشتن مردم نیز، به منزله تضییع حقوق آنان است.



گزارش دادستان از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نتایج اقدامات هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز پرداخت و گفت: در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است؛ در این راستا، تاکنون ۶۱ نفر شامل ۳۶ نفر از مدیران عامل شرکت‌ها و ۲۵ نفر از ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شده‌اند؛ در ۲۸ فقره پرونده که اکثراً مربوط به شرکت‌های بزرگ بودند، رفع تعهدات ارزی به صورت کامل صورت گرفته است؛ ۴۶پرونده نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده که از این تعداد، ۴۲فقره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. دادستان تهران افزود: در سایر پرونده‌های مفتوح نیز، دستورات لازم برای شناسایی و توقیف اموال متهمان و ممنوع‌الخروجی آنان صادر شده و نیابت‌های قضایی به شهرستان‌های محل سکونت متهمان صادر گردیده و موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.