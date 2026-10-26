دوشنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۵ -
2026 October 26
صفحه نخست
|
سیاست
|
بينالملل
|
اقتصاد
جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
اصلاح نظام مالیاتی
جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
|
جامعه
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
محیط زیست
فناوری اطلاعات
دانش و دانشگاه
زنان
|
فرهنگوهنر
نقد سینمای ایران و جهان
کتاب
سبکزندگی
|
ایثار و مقاومت
شهدای جنایات صهیونیست
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای شاخص
شهدای فتنه
|
تاریخ
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
|
ورزش
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
|
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قم
قزوین
کاشان
کرمان
کردستان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مرکزی
مازندران
هرمزگان
همدان
یزد
دماوند
|
چندرسانهای
عناوین کل فیلم و صوت
تولیدی / فیلم
تولیدی / صوت
|
عکس
کاریکاتور
خبری
تاريخی
|
جوان پلاس
تاریخ و باستانشناسی
طبیعت و گردشگری
هوش مصنوعی
اخلاق و عرفان
کتاب و ادبیات
کیهانشناسی
فیلم و سریال
علمودانش
تکنولوژی
کارآفرینی
زندگانی
پیشرفته
Toggle navigation
نسخه اصلی
روزنامه جوان
صفحه نخست
سیاست
سرویس سیاست
اخبار کلی
بينالملل
سرویس بينالملل
اخبار كلی
اقتصاد
سرویس اقتصاد
جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
اصلاح نظام مالیاتی
جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
اخبار کلی
جامعه
سرویس جامعه
اخبار كلی
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
محیط زیست
فناوری اطلاعات
فرهنگوهنر
سرویس فرهنگوهنر
نقد سینمای ایران و جهان
کتاب
اخبار كلی
سبکزندگی
سرویس سبکزندگی
اخبار کلی
ایثار و مقاومت
سرویس ایثار و مقاومت
اخبار كلی
شهدای جنایات صهیونیست
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای شاخص
شهدای فتنه
تاریخ
سرویس تاریخ
اخبار کلی
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
ورزش
سرویس ورزش
اخبار كلی
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قم
قزوین
کاشان
کرمان
کردستان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مرکزی
مازندران
هرمزگان
همدان
یزد
دماوند
چندرسانهای
سرویس چندرسانهای
عناوین کل فیلم و صوت
تولیدی / فیلم
تولیدی / صوت
عکس
سرویس عکس
خبری
تاريخی
كاريكاتور
سرویس كاريكاتور
عمومی
جوان پلاس
سرویس جوان پلاس
تاریخ و باستانشناسی
طبیعت و گردشگری
هوش مصنوعی
اخلاق و عرفان
کتاب و ادبیات
کیهانشناسی
فیلم و سریال
علمودانش
تکنولوژی
کارآفرینی
زندگانی
جستجو
درباره ما
آرشیو
نظرسنجی
آب و هوا
اوقات شرعی
خبرنامه
پیوند ها
تماس با ما
RSS
کد خبر:
1387020
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
تاریخ انتشار:
۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
کد خبر:
1387020
تاریخ انتشار:
۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
صفحه نخست
»
اخبار كلی
بدون شرح
حسین کشتکار
منبع:
روزنامه جوان
برچسب ها:
بدون شرح
،
نما
،
طرح
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام
ایمیل
* کد امنیتی
* نظر
تعداد کارکتر های مجاز
( 200 )
پربازدید ها
اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آیندهپژوهی نیاز دارد
قطعی کابلها قطعی شد
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت
خالیفروشی ارز با سوئیفت جعلی
پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!
«آسانی» برای استقلال سخت شد!
بحران هرمز کف خیابانهای اروپا
پزشکیان: روستا و عشایر، ریشههای اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکنام مصدوم نمیشد اصلا صحبتی نمیکردم
اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا
عذرخواهی گولر ازامباپه به خاطر دزدین گلش
آحارونوت مدعی شد: حماس تلآویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد
نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا میشود
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال میشود
اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی
نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است
نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی
هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشورهای اروپایی ناآرام
حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپادها رسیدهایم
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حسابها نشست
هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آمادهایم
خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمیشود
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگینتر و دردناکتر خواهد بود
فصلی جدید در تاریخ ایران
پیگیری حقوقی و بینالمللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود
عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد
مقاومت ملت ایران توطئههای دشمن را به بنبست رسانده است
حتی ذرهای و هیچ تردیدی!
ترامپ در مثلث مرگ
تفرقه افکنی پشت بیاخلاقی پنهان نماند
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
زمینگیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر
تاریخ را که بدزدند باختهایم
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمیشود!
ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگیکاران توان تکرار قهرمانی را دارند
وقتی امریکا در خاکش خاک شد
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
جوابیه کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به گزارش «جوان»
قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه
فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفتوگو با متهم
کارآگاهبازی مالباخته سارق سریالی دکهها را به دام انداخت
ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند
۵ دندان پوسیده در دهان ۶ سالهها!
انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز
قالیباف به امریکا: ۱۰پیامد تلخ را میچشید
چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
«بهار شیراز» از دل زندگی مردم موقعیتهای طنز میسازد
زنگ خطر سقوط ۴ پلهای
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازهبان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفتوگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفتوگو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند
دربارۀ وعدههای قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفتوگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیمهای پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانهای»
درسخواندنهایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آخرین اخبار
بدون شرح
شلیک به خودی از رسانه ملی!
خبرگزاری صداوسیما از مطرحکردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!
بحران فرانسه چگونه میتواند آینده اروپا را تغییر دهد؟
انتخابات میاندورهای آمریکا در سایه فشارهای دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رایگیری
بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته
غزه اروپا را تغییر داد؛ شکافهایی که بزرگتر میشوند
اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم
افشاگری جمهوریخواهان آمریکا درباره انتخابات میاندورهای
بدون شرح
جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان
آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن میرود؟
طوفانالاقصی؛ لحظهای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست
پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم
نیویورکتایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد