کد خبر: 1387012
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی
سرهنگ علی صباحی‌فرد

ایفا نکردن تعهدات ارزی تهدید خاموش برای ثبات اقتصادی

1 در اقتصادی که بخش مهمی از منابع ارزی‌اش از محل صادرات کالا و خدمات تأمین می‌شود، ارز حاصل از این فعالیت‌ها صرفاً دارایی شخصی صادرکننده نیست، بخشی از منابع ملی است که باید در تأمین نیاز‌های کشور به کار گرفته شود.

در اقتصادی که بخش مهمی از منابع ارزی‌اش از محل صادرات کالا و خدمات تأمین می‌شود، ارز حاصل از این فعالیت‌ها صرفاً دارایی شخصی صادرکننده نیست، بخشی از منابع ملی است که باید در تأمین نیاز‌های کشور به کار گرفته شود. ایفای تعهدات ارزی یعنی فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت‌های تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. 
این بازگشت معمولاً از چند مسیر انجام می‌شود: عرضه ارز در سامانه‌های رسمی مانند سامانه نیما، فروش به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز، یا استفاده از آن برای واردات کالا مطابق ضوابط بانک مرکزی. در سمت واردات نیز تعهد ارزی وجود دارد: کسی که ارز دولتی یا ترجیحی دریافت کرده، باید کالای مورد نظر را وارد کند و اسناد آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد. به بیان ساده، هر کسی که از منابع ارزی کشور بهره می‌برد یا ارز تولید می‌کند، در برابر نظام اقتصادی کشور تعهدی دارد که باید به موقع و کامل ادا شود. 

 عدم ایفای تعهدات ارزی چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
۱. کاهش عرضه ارز و فشار بر بازار: وقتی بخشی از ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد یا در خارج از چرخه رسمی می‌ماند، عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند. کاهش عرضه در کنار تقاضای پایدار برای واردات و نیاز‌های دیگر، به افزایش قیمت ارز و نوسان‌های شدید بازار منجر می‌شود. 
۲. تضعیف پول ملی و رشد تورم: افزایش نرخ ارز مستقیم بر قیمت کالا‌های وارداتی، مواد اولیه و قطعات تولید اثر می‌گذارد و هزینه تمام‌شده تولید داخلی را بالا می‌برد. نتیجه، رشد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. 
۳. اختلال در تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه: دولت و بانک مرکزی برای تأمین دارو، غذا، نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه صنعتی به ارز نیاز دارند. اگر منابع ارزی به اندازه کافی تأمین نشود، این اولویت‌ها با محدودیت روبه‌رو می‌شوند و زنجیره تولید آسیب می‌بیند. 
۴. تضعیف ذخایر و توان پرداخت‌های بین‌المللی: ذخایر ارزی پشتوانه‌ای برای مدیریت شوک‌ها و پرداخت تعهدات خارجی کشور است. کاهش بازگشت ارز، توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار و ثبات اقتصادی را محدود می‌کند. 
۵. ایجاد رقابت ناعادلانه: صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می‌دهند، در مقایسه با کسانی که ارز را برنمی‌گردانند در موقعیت نامناسبی قرار می‌گیرند. این وضعیت انگیزه رعایت قانون را کاهش می‌دهد و فعالان اقتصادی پایبند را تنبیه می‌کند. 
۶. زمینه‌ساز رانت و فساد: وجود اختلاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، انگیزه سوءاستفاده را بالا می‌برد. دریافت ارز ارزان بدون واردات کالا یا نگهداشتن ارز صادراتی در خارج، می‌تواند به رانت‌های کلان و کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی بینجامد. 
پیامد‌های قانونی: بر اساس مقررات، متخلفان ممکن است با محدودیت‌هایی مانند توقف صدور یا تمدید کارت بازرگانی، ممنوعیت از برخی خدمات گمرکی و بانکی، و پیگیری قضایی روبه‌رو شوند. جزئیات این ضوابط و مهلت‌ها مرتب تغییر می‌کند، پس همیشه باید آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی و مراجع مربوط را بررسی کرد. 
اهمیت مستندسازی: نگهداشتن اسناد صادرات، اظهارنامه‌های گمرکی، و مدارک عرضه یا فروش ارز، در صورت بروز اختلاف یا بازرسی، بهترین دفاع فعال اقتصادی است. 
استفاده از مسیر‌های قانونی در صورت مشکل: گاهی صادرکننده به دلیل تحریم، مشکلات انتقال پول یا نکول خریدار خارجی نمی‌تواند ارز را به‌موقع برگرداند. در چنین مواردی باید به‌جای سکوت، موضوع را همراه با مدارک به بانک مرکزی یا کمیسیون‌های ذی‌ربط اعلام کرد و درخواست تمدید مهلت یا رفع تعهد داد. 
نقش سیاست‌گذار: سخت‌گیری به‌تنهایی کافی نیست. شفافیت قواعد، ثبات مقررات، کاهش اختلاف نرخ‌ها و ساده‌سازی فرایند عرضه ارز، انگیزه پایبندی را بالا می‌برد و هزینه رعایت قانون را پایین می‌آورد. 
پایش هوشمند: استفاده از سامانه‌های یکپارچه و تبادل اطلاعات بین گمرک، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، شناسایی متخلفان را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند و از ایجاد فشار بر فعالان پایبند جلوگیری می‌کند. 
ایفای تعهدات ارزی صرفاً یک الزام اداری نیست، بخشی از مسئولیت اقتصادی در برابر کشور است. عدم ایفای آن بازار ارز را بی‌ثبات می‌کند، تورم را دامن می‌زند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. راه‌حل پایدار، ترکیبی از قوانین روشن، نظارت هوشمند و فراهم‌کردن شرایطی است که پایبندی به تعهدات برای فعالان اقتصادی منطقی و مقرون‌به‌صرفه باشد. در شش‌ماهه اول سال جاری با تلاش‌های صورت‌گرفته، ۱۹۶ پرونده در حوزه عدم رفع تعهدات ارزی به ارزش بیش از ۴۱۷ همت تشکیل و پیگیری شده‌است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ارز ، قاچاق ، صادرات
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