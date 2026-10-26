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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کاهش چشمگیر اعتماد اروپاییان به آمریکا و تمایل برای استقلال بیشتر

3 نتایج یک بررسی از کاهش چشمگیر اعتماد اروپاییان به آمریکا تحت ریاست ترامپ تروریست خبر می‌دهد.

جوان آنلاین: به نقل از نشریه دی سایت، حدود یک هفته قبل از انتخابات کنگره در ایالات متحده آمریکا، نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که شکاف عمیقی در اعتماد بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وجود دارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس نظرسنجی بنیاد برتلسمن که از بین ۱۸۵۱۴ نفر در اتحادیه اروپا و ۵۲۹۴ نفر در ایالات متحده آمریکا انجام شده است، در حالی که تقریباً سه نفر از هر چهار شهروند ایالات متحده (۷۲ درصد) اروپا را قابل اعتماد می‌دانند در آن سوی اقیانوس اطلس کمی بیش از یک سوم (۳۶ درصد) همین را در مورد ایالات متحده می‌گویند.

بر این اساس، تفاوت‌های زیادی در اعتماد به ایالات متحده در میان کشور‌های اروپایی وجود دارد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که در آلمان، تنها یک چهارم پاسخ‌دهندگان (۲۵ درصد) این متحد را قابل اعتماد می‌دانند، در حالی که در فرانسه این رقم ۳۰ درصد است.

نویسندگان این مطالعه گمان می‌کنند که برداشت‌های متفاوت از تهدید امنیتی ناشی از روسیه، زیربنای این نتایج است.

برندون بورن، کارشناس آمریکایی روابط فراآتلانتیک در برنامه اروپایی بنیاد برتلزمن، در این باره گفت کاهش کلی اعتماد اروپایی‌ها به ایالات متحده در درجه اول به دلیل اقدامات دولت ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دو سال گذشته بوده است. به گفته وی این امر همچنین به اعتبار ایالات متحده آسیب رسانده است.

وی افزود: حدود دو سال پیش، وقتی از اروپایی‌ها پرسیده شد که چه کسی را مهمترین شریک اتحادیه اروپا می‌دانند، اکثریت آنها (۵۱ درصد) به ایالات متحده اشاره کردند. این رقم از آن زمان تاکنون ۲۲ درصد کاهش یافته است.

طبق این نظرسنجی، اکثریت در دو سوی اقیانوس اطلس طرفدار استقلال بیشتر اروپا از ایالات متحده هستند. بر این اساس ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان در اروپا به این سوال که آیا اروپایی‌ها پس از همکاری نزدیک با ایالات متحده در دهه‌های اخیر، اکنون باید راه خود را بروند، پاسخ مثبت دادند.

در آلمان، ۸۰ درصد این دیدگاه را دارند. اکثریت کوچکتری معادل ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان در جمهوری فدرال، استقلال بیشتر از ایالات متحده را واقع بینانه می‌دانند.

در عین حال، ۶۳ درصد از آلمانی‌ها از همکاری عمیق‌تر بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه‌های خاص - صرف نظر از دولت فعلی ایالات متحده - استقبال می‌کنند.

میانگین اتحادیه اروپا در این زمینه ۶۲ درصد است، در حالی که ۷۳ درصد از شهروندان آمریکایی مورد بررسی از تقویت این همکاری حمایت می‌کنند.

بر اساس این مطالعه، امنیت و دفاع اولویت‌های اصلی همکاری با آمریکا در آلمان هستند و پس از آن سیاست تجاری و اقلیمی قرار دارند. یکی از نگرانی‌های مشترک آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیز کاهش وابستگی اقتصادی به چین است.

بورن هیچ تناقضی در تمایل اروپایی‌ها برای استقلال بیشتر و همکاری نزدیک‌تر با ایالات متحده نمی‌بیند. وی در این باره گفت: اروپا نمی‌خواهد کاملاً از ایالات متحده روی برگرداند، بلکه هدفش تعدیل مجدد همکاری است. اروپایی‌ها آشکارا تمایل دارند در رابطه‌ای برابر باشند.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد علاوه بر این، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها علاقه آشکاری به تعمیق روابط با سایر شرکا، مانند انگلیس و کانادا، دارند.

درست در ماه سپتامبر، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پیشنهاد داد که کانادا به عنوان اولین عضو وابسته به اتحادیه اروپا تبدیل شود.

برچسب ها: اروپا ، آمریکا ، ترامپ
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