جوان آنلاین: پیروزی شیرین رئال‌مادرید در ال‌کلاسیکو حاصل هنرنمایی تاکتیکی آقای خاص بود و بازیکنانی که با اعتماد به سرمربی، دستورات خوزه مورینیو را در نیوکمپ پیاده کردند.

بارسلونا در اولین ال‌کلاسیکوی فصل حرفی برای گفتن نداشت و طعم نخستین باخت خود در لالیگا را نیز چشید. کاتالان‌ها چوب ناهماهنگی، سراسیمگی و ضعف‌های تاکتیکی در این جدال حیثیتی را خوردند و مرد پرتغالی هنرش را به رخ هانسی فلیک کشید.

بازگشت شکوهمندانه به نیوکمپ و مغلوب کردن رقیب سنتی در ال‌کلاسیکو برای مورینیو اهمیت زیادی داشت و تفکراتی برای تقابل با بارسا در نظر گرفت که شاگردانش بتوانند کار حریف را یکسره کنند. در دویست‌و‌شصت‌وپنجمین رویارویی بارسلونا و رئال، این مادریدی‌ها بودند که ۲ بر یک در نیوکمپ جشن پیروزی به راه انداختند. بعد از باخت مقابل پاری‌سن‌ژرمن، این دومین بار بود که کاتالان‌ها در این فصل بدون امتیاز از زمین خارج شدند.

درخشش کیلیان امباپه درست یک شب قبل از برگزاری مراسم توپ طلا، کهکشانی‌ها را به وجد آورد. دبل مهاجم فرانسوی یک برد دلچسب را تقدیم مادریدی‌ها کرد و او به جمع ۱۰۰تایی‌های رئال پیوست. امباپه که در ۱۱۶ بازی ۱۰۰ گل برای رئال به ثمر رسانده، امیدوار است در سومین فصل حضورش در این تیم، قهرمانی با قوهای‌سفید را تجربه کند.

با ترکیبی که مورینیو به زمین فرستاد هیچ‌کس جای خالی وینیسیوس را احساس نکرد و چه بسا محرومیتش باعث شد رئال بدون حاشیه در ال‌کلاسیکو بازی کند. در خط میانی رئال نقش برناردو سیلوا، آردا گولر و حتی کاماوینگا که به‌عنوان یار تعویضی جایگزین سیلوا شد، پررنگ بود. استفاده از بازیکنان خلاق و دونده در میانه میدان هم قدرت تیم را بالا برد و هم نظم بازی رئال بیشتر شد. اینکه هر زمان رئالی‌ها توپ را به دست می‌آوردند خلاقیت‌شان را به رخ حریف می‌کشیدند و راه را برای شکستن دفاع بارسا باز می‌کردند نشان از تصمیم درست سرمربی است. استفاده از حفره‌های ایجادشده در خط دفاع میزبان وظیفه‌ای بود که مورینیو برعهده بازیکنانی، چون امباپه، دیومانده، بلینگام و سیلوا گذاشت و آنها نیز به‌خوبی از دستپاچگی شاگردان فلیک استفاده کردند. ناکامی کاتالان‌ها در نبرد‌های تن‌به‌تن و از دست دادن توپ‌های زیاد کار دست بارسا داد. نکته مهم اینکه آقای خاص، کوکوریا را مأمور مهار لامین یامال کرد و این بازیکن نیز با خارج کردن ملی‌پوش اسپانیایی از جریان مسابقه جواب اعتماد مورینیو را داد. جدای از این، فداکاری کاپیتان والورده نیز حاکی از بازگشت حس اتحاد به رئال است؛ هافبک اروگوئه‌ای بیش از ۶۰ دقیقه با مصدومیت بازی کرد تا تعویض اجباری روی دست مورینیو نگذارد. علاوه بر این آندری لونین، دروازه‌بان اوکراینی هم نشان داد در مواقع اضطراری جایگزین مطمئنی برای کورتواست.

به رغم برتری فنی و پیروزی در ال‌کلاسیکو، خوزه مورینیو در اوج خوشحالی نیز متلکش را به داوری انداخت و باز هم لالیگا را به چالش کشید: «داور مسابقه هم عالی بود، اما به نظر می‌رسید داوران اتاق VAR حدود دقیقه ۶۰ خوابیده بودند! کانسلو باید بابت خطا روی دیومانده اخراج می‌شد و این صحنه، تأثیر زیادی بر مسابقه داشت. نحوه بردن هم اهمیت دارد. می‌توانید با شانس ببرید، اما رئال‌مادرید شایسته این پیروزی بود. با این حال اجازه نمی‌دهم کسی مغرور شود.»