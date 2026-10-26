به این میگن قهرمانی: قبل از ۶ فینال!

جوان آنلاین: تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت‌های هفت وزن اول مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان عنوان قهرمانی خود را تکرار کرد. با کسب دو مدال طلا و یک برنز دیگر که شامگاه روز گذشته توسط فرنگی‌کاران ایران به دست آمد، مردان کشتی فرنگی ایران با وجود اعمال نفوذ‌ها و ناداوری‌های صورت گرفته بار دیگر بر قله قهرمانی جهان ایستادند.



سیاست اتحادیه جهانی کشتی بر این است که مدال‌ها بین کشور‌های مختلف تقسیم شود. بر مبنای این سیاست، اصلاً مهم نیست که کشتی‌گیری شایسته کسب مدال باشد یا نه، حتی مهم نیست که از نظر فنی تلاشی انجام دهد، فقط کافیست که اتحادیه جهانی کشتی بخواهد به کشور یا کشتی‌گیری مدال بدهد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان، هرچند با قدرت‌نمایی کشتی گیران ایران پیگیری می‌شود، اما اعمال نفوذ‌ها و ناداوری‌هایی که پس از درخشش روز اول ملی‌پوشان کشورمان در حق شاگردان حسن رنگرز صورت گرفت کار را به جایی رساند که علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی بعد از ناداوری‌های متعدد سرانجام بعد از کشتی هادی ساروی از کوره در رفت و با عصبانیت تمام به هیئت داوری تاخت. عصبانیت دبیر البته پاسخ جالب و قابل تأملی داشت. مسئولان مسابقات و اتحادیه جهانی صراحتاً اعلام کردند که قرار نیست ایران در تمام اوزان فینالیست و صاحب مدال باشد و این یعنی اینکه کشتی‌گیران شایسته ایران هم باید با حریف سرشاخ شوند، هم با تیم داوری و این مسئله قطعاً در رقابت‌های کشتی آزاد هم دیده خواهد شد. حسن رنگرز، سرمربی موفق تیم ملی کشورمان هم دیروز به این مسئله اشاره کرد و گفت: «برایشان سخت است که ما ۱۰ مدال بگیریم.»

با تمام این احوال و تمام کارشکنی‌ها و ناداوری‌ها شاگردان حسن رنگرز قبل از فرا رسیدن شش فینال اوزان باقی مانده از عنوان قهرمانی خود دفاع کردند و در میدان سخت آستانه پرچم پر افتخار ایران را با به عنوان قهرمان جهان بالا بردند.

عصر دیروز، فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم فقط ۴۲ ثانیه وقت لازم داشت تا کشتی‌گیر مجارستانی را در فینال مغلوب قدرت خود کند و طلا بگیرد.

دانیال سهرابی هم در ۷۲ کیلو دیگر مجارستانی رسیده به فینال را ۴ بر صفر برد تا او هم طلایی شود.

در ۹۷ هادی ساروی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی که با ناداوری از رسیدن به فینال بازماند با غلبه بر کشتی‌گیر سوئد، مدال ارزشمند برنز را به دست آورد.

به این ترتیب ایران در پایان هفت وزن نخست مسابقات، با کسب سه طلا، دو نقره و دو برنز، مقتدرانه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و بار دیگر بر سکوی قهرمانی جهان تکیه زد. صبح دیروز در آغاز کشتی‌های سه وزن آخر این مسابقات، فرنگی‌کاران وزن‌های ۶۳، ۶۷ و ۸۷ به مصاف رقبای خود رفتند. در پایان کشتی‌های دیروز این سه وزن، علیرضا مهمدی و سعید اسماعیلی راهی دیدار فینال شدند تا ایران امروز شانس کسب دو مدال طلای دیگر را داشته باشد.

سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ با نمایش‌های بی‌نقص راهی نیمه‌نهایی شد و در این مرحله با غلبه بر کشتی‌گیر آذربایجان به دیدار نهایی این وزن رسید. علیرضا مهمدی هم در ۸۷ کیلو گرم با اقتدار گام به نیمه‌نهایی گذاشت. مهمدی در این مرحله ۱۰ بر یک کشتی‌گیر ارمنستان را شکست داد و گام به فینال گذاشت. در ۶۳، اما کار برای محمد مهدی کشتکار سخت شد. کشتکار با قبول شکست مقابل کشتی‌گیر بلغار در یک‌چهارم نهایی از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند. کشتی‌گیر بلغار هم در نیمه‌نهایی باخت تا کشتکار از گردونه مسابقات حذف شود، اما هشت امتیاز ارزشمند برای تیم ملی ایران به دست آورد.