جوان آنلاین: پرونده هفته سوم لیگ نخبگان آسیا در حالی عصر امروز با برگزاری دو دیدار باقی‌مانده بسته می‌شود که استقلال، میهمان شباب‌الاهلی امارات است. تیمی که لیگ نخبگان را با برتری مقابل تراکتور آغاز کرد.

شباب‌الاهلی، سومین حریف استقلال، تیمی است که درست مثل نماینده آبی‌پوش ایران، هر دو بازی قبلی خود را با برد پشت سر گذاشته و صرفاً با تفاضل گل کمتر ساکن رده چهارم جدول است. همین مسئله حساسیت مصاف آبی‌پوشان تهرانی را با شباب‌الاهلی دوچندان می‌کند، چراکه هر دو تیم در این دیدار به دنبال حفظ و ارتقای جایگاه خود در جمع مدعیان بالای جدول هستند. به همین دلیل، نتیجه این دیدار که سوت آغاز آن ساعت ۱۹:۳۰ در استادیوم آل‌رشید به صدا درمی‌آید، تا حد زیادی به کیفیت انتقال‌های دفاعی و هجومی دو تیم بستگی دارد.

استقلال در دو بازی گذشته پنج گل به ثمر رسانده و صرفاً یک مرتبه دروازه‌اش باز شده، اما شباب‌الاهلی سه گل زده و یک گل خورده دارد. آماری که نشان از خطرناک‌تر بودن استقلال در فاز هجومی دارد، درست برعکس فاز دفاعی که هر دو تیم شرایط یکسانی دارند. شباب‌الاهلی در پنج بازی اخیر چهار مرتبه به عنوان تیم برنده از زمین بیرون آمده و در یک بازی هم تن به تساوی داده است. استقلال، اما از سه بازی اخیر، سه برد و دو تساوی کسب کرده است.

یکی از نکات این بازی، حضور سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون در ترکیب حریف استقلال است. نخستین چالش استقلال نیز دقیقاً شکل‌گیری ارتباط میان هافبک‌های خلاق شباب‌الاهلی است با سردار آزمون. بازیکنی که در پیروزی مقابل الاتحاد هر دو گل تیمش را در ۱۶ دقیقه ابتدایی به ثمر رساند. آماری که ثابت می‌کند کوچک‌ترین ایرادی در فاز دفاعی استقلال می‌تواند موقعیتی برای مهاجم ایرانی شباب‌الاهلی باشد جهت باز شدن قفل دروازه فرعباسی. اصلی‌ترین مأموریت استقلال برای کسب نتیجه در این دیدار حساس، مهار سردار آزمون است. بازیکنی که صرفاً منتظر رسیدن توپ در محوطه جریمه حریف نمی‌ماند. در واقع او با حرکت در عمق، حضور در بین مدافعان میانی و کناری به دنبال استفاده از فضا‌های ایجادشده بر اثر جابه‌جایی خطوط دفاعی است برای به چالش کشیدن حریف و دروازه آن. همچنین توانایی‌های آزمون در فرار پشت مدافعان، بازی هوایی و استفاده از توپ‌های برگشتی می‌تواند محکی جدی برای خط دفاع استقلال (عارف آقاسی، سامان فلاح و رستم آشورماتوف) باشد.

در واقع از کار انداختن این مهاجم، استقلال را تا حد زیادی به کسب نتیجه و پیروزی در این نبرد دشوار نزدیک‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، شباب‌الاهلی در مصاف‌های قبلی خود نشان داده برای کسب نتیجه وابسته به مالکیت توپ و میدان نیست و به کیفیت موقعیت‌سازی اهمیت می‌دهد. از این‌رو، استقلال برای مقابله با چنین ساختاری باید میان خروج سریع از پرس و حفظ مالکیت، تفاوت قائل شود. مسیر پاس‌های کوتاه که بسته شود، اصرار به گردش توپ در یک منطقه، احتمال از دست دادن آن را بیشتر می‌کند. در مقابل جابه‌جایی سریع توپ به سمت دیگر می‌تواند خط دفاعی حریف را به حرکت وادارد و فضاى لازم را برای نفوذ مهیا کند. اگر استقلال قصد فضاسازی در محوطه جریمه حریف را داشته باشد باید حواسش به مدافعان کناری باشد تا در صورت از دست دادن توپ، حریف با استفاده از فاصله ایجادشده بین خط دفاع و هافبک به آنچه که می‌خواهد نرسد، چراکه شباب‌الاهلی هم در انتقال‌های هجومی خطرناک است و هم توانایی استفاده از تک‌موقعیت‌های محدود را دارد. با وجود این کسب نتیجه در این دیدار می‌تواند جایگاه استقلال در بالای جدول را حفظ و چه بسا ارتقا بخشد. مسئله‌ای که اهمیت آن بی‌تردید انگیزه و روحیه شاگردان بختیاری‌زاده را در کسب سومین برد این فصل افزایش می‌دهد. اما این افزایش روحیه زمانی نتیجه‌بخش است که با کنترل میانه میدان، مهار آزمون، ایجاد موقعیت خطرناک روی دروازه حریف و صدالبته دقت در زدن ضربات پایانی همراه باشد. آزمون دشواری که باید دید بختیاری‌زاده در مقابل آندره ژاردین، مربی که طلای المپیک و سه قهرمانی پیاپی مکزیک را در کارنامه دارد از آن سربلند بیرون می‌آید یا نه.