سرمربی سابق پرسپولیس در سوپرلیگ یونان

سرمربی پیشین پرسپولیس، به‌طور رسمی هدایت تیم وولوس در سوپرلیگ یونان را برعهده گرفت تا پس از الاتحاد لیبی و مولودیه وهران الجزایر، سومین تجربه‌اش را پس از ترک تهران آغاز کند.

جوان آنلاین: باشگاه وولوس یونان رسما اعلام کرد که خوان کارلوس گاریدو، سرمربی اسپانیایی و پیشین پرسپولیس، هدایت این تیم را برعهده گرفته است. این تصمیم چند ساعت پس از کناره‌گیری کوستاس براتسوس از هدایت این تیم گرفته شد.

به گزارش ایسنا، گاریدو ۵۷ ساله که سابقه هدایت ویارئال، کلوب بروژ و رئال بتیس را در کارنامه دارد، در نخستین تجربه‌اش در فوتبال یونان، آریل ایباگازا، هافبک آرژانتینی سابق المپیاکوس، را به‌عنوان دستیار خود در کنار خواهد داشت.

گاریدو پس از جدایی از پرسپولیس، هدایت الاتحاد لیبی را برعهده گرفت. او در ۲۱ بازی با این تیم، آمار ۱۲ برد، ۵ تساوی و ۴ باخت را ثبت کرد و تیمش را در رده چهارم جدول لیگ لیبی قرار داد و سپس به مولودیه وهران الجزایر پیوست. حالا وولوس یونان سومین مقصد او پس از پرسپولیس است.

پیش از این، گاریدو سابقه حضور در تیم‌های بزرگی مانند الاهلی مصر (قهرمانی جام کنفدراسیون آفریقا ۲۰۱۴)، الرجا کازابلانکا مراکش (قهرمانی جام حذفی ۲۰۱۷)، الاتفاق عربستان، العین امارات و ستاره ساحلی تونس را نیز در کارنامه دارد.