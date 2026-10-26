جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشبه از پرواز برنامه‌ریزی شده بمب افکن‌های دوربرد «توپولوف-۹۵ام‎اس» بر فراز آب‌های بی طرف دریای برینگ و چوکچی خبر داد.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: بمب افکن‌های «توپولوف-۹۵ام‎اس» با همراهی جنگنده‌های خارجی بر فراز آب‌های بی طرف دریا‌های برینگ و چوکچی به پرواز در آمدند.

به گزارش وزارت دفاع روسیه، جنگنده‌های سوخو-۳۵اس روسیه نیز این بمب‌افکن‌ها را همراهی می‎ کردند؛ علاوه بر این در طول پرواز، هواپیما‌ها سوخت گیری هوایی انجام دادند.