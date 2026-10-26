جنبش مقاومت اسلامی حماس یورش وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به مسجدالاقصی را نمایش انتخاباتی آشکار به بهای زیر پا گذاشتن مقدسات اسلامی دانست.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای، یورش ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به همراه شماری از نامزد‌های انتخابات کنست و گروهی از شهرک‌نشینان به صحن‌های مسجدالاقصی را محکوم کرد و آن را نمایش انتخاباتی آشکار به بهای مقدسات اسلامی و بی‌اعتنایی به احساسات مسلمانان دانست.

حماس این اقدام را تعرض به جایگاه و حرمت مسجدالاقصی توصیف کرد و تاکید کرد که سرکوب و ارعاب از سوی اشغالگران نمی‌تواند هویت این مسجد یا حق مردم فلسطین بر آن را تغییر دهد.

در این بیانیه آمده است که هم‌زمانی این یورش‌ها با نزدیک شدن انتخابات کنست، خطر وضعیت پیش‌روی مسجدالاقصی را آشکار می‌کند؛ زیرا اشغالگران می‌کوشند این مکان مقدس را به عرصه رقابت‌های انتخاباتی و مزایده‌های سیاسی تبدیل کنند، در حالی که مردم فلسطین بهای این اقدامات را با جان، حقوق، سرزمین و مقدسات خود می‌پردازند.

حماس از مردم فلسطین خواست حضور و اعتکاف خود را در مسجدالاقصی افزایش دهند، از ساکنان قدس حمایت کنند و با پایداری در برابر یورش‌ها و تلاش‌ها برای تحمیل واقعیتی جدید با هدف یهودی‌سازی مقابله کنند. این جنبش همچنین بر ضرورت اقدام در همه سطوح برای حفاظت از مقدسات و مقابله با طرح‌های شهرک‌نشینان تاکید کرد.

این جنبش در ادامه از ملت‌های عربی و اسلامی و نیز نهاد‌های دینی و حقوقی خواست تلاش‌های خود را هماهنگ کنند تا مساله مسجدالاقصی در کانون توجه باقی بماند و اقدامات گسترده‌تری برای حمایت از این مسجد و شهر قدس صورت گیرد.

حماس در پایان تاکید کرد که حفاظت از مقدسات به موضع‌گیری عملی و مستمر نیاز دارد و باید در همه عرصه‌ها برای مهار اقدامات اشغالگران علیه سرزمین، مردم و مقدسات فلسطین تلاش کرد.