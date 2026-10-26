کد خبر: 1386974
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار دوباره یمن درباره ناامن بودن تاسیسات شرکت آرامکو

3 یک منبع نظامی یمنی بار دیگر اعلام کرد که سرمایه‌گذاران در عربستان سعودی باید پیش از اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، شاخص‌های مالی و ارزش سهام را زیر نظر بگیرند.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی به خبرگزاری «سبأ» گفت که شرکت آرامکو از امنیت برخوردار نیست و ارزش بازار آن در پی تداوم پنهان‌کاری عربستان درباره پیامد‌های هدف قرار گرفتن مکرر این شرکت از سوی نیرو‌های مسلح یمن، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

این منبع نظامی همچنین از سرمایه‌گذاران در عربستان سعودی خواست پیش از اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود، شاخص‌های مالی و ارزش سهام را رصد کنند.

یک منبع نظامی نیز روز یکشنبه گفته بود: نیرو‌های مسلح به سهامداران شرکت آرامکو عربستان سعودی در مورد ضرر و زیان ناشی از ادامه مالکیت آنها در این شرکت هشدار داده‌اند.

این منبع نظامی افزود: نیرو‌های مسلح از مسافران و خطوط هوایی می‌خواهند که از فرودگاه‌های عربستان سعودی، به استثنای مکه و مدینه، اجتناب کنند.

برچسب ها: یمن ، آرامکو ، عربستان
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