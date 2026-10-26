نخست‌وزیر انگلیس، بریگزیت را عامل تضعیف اقتصاد و کاهش کنترل لندن بر مرز‌ها و مهاجرت خواند و بازگشت کشورش به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۳۰ را رد نکرد.

جوان آنلاین: اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، در مصاحبه با برنامه «صبح بخیر بریتانیا» شبکه آی‌تی‌وی، در آستانه یکصدمین روز فعالیت دولت خود، توافق خروج کشورش از اتحادیه اروپا موسوم به بریگزیت را به باد انتقاد گرفت و گفت: «ما بریگزیتی سخت‌تر از آنچه در کارزار همه‌پرسی پیشنهاد شده بود، دریافت کردیم. بریگزیت اقتصاد ما را تضعیف کرد و کنترل ما بر مهاجرت را نیز تضعیف کرد؛ و این ممکن است مردم را شگفت‌زده کند، چون مهاجرت مساله اصلی در همه‌پرسی بود».

به گزارش ایسنا، برنهام با اشاره به تغییر ماهیت مهاجرت در سال‌های اخیر افزود: «اما بحران قایق‌های کوچک از آن زمان به وجود آمده است و ما اکنون با شکل متفاوتی از مهاجرت روبه‌رو هستیم». وی در عین حال تأکید کرد که در دوره فعلی پارلمان، که در سال ۲۰۲۹ میلادی پایان می‌یابد، پیشنهادی برای بازگشت به اتحادیه اروپا ارائه نمی‌کند، اما بر تمایل شدید خود برای بازسازی روابط با بروکسل تاکید کرد.

نخست‌وزیر انگلیس در پاسخ به پرسشی درباره تمایل شخصی خود برای بازگشت کشورش به اتحادیه اروپا اظهار داشت: «من گفته‌ام و صادقانه می‌گویم که در طول عمر خود دوست دارم این اتفاق را ببینم، اما من جلوتر از افکار عمومی حرکت نخواهم کرد».

به گزارش وبگاه هیل، این اظهارات برنهام راه را برای احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۳۰ میلادی باز نگه می‌دارد.

برنهام پیش از این نیز خواستار «بحثی صادقانه» درباره احتمال بازگشت به آزادی تردد میان بریتانیا و اتحادیه اروپا شده بود. وی در گفت‌و‌گو با ساندی تایمز گفته بود که خواهان بررسی گزینه‌های مختلف برای رابطه جدید با بروکسل است؛ گزینه‌هایی که بالقوه شامل بازگشت به عضویت کامل در اتحادیه اروپا یا پیوستن به بازار واحد می‌شود که مستلزم آزادی تردد است.

برنهام در این باره تصریح کرد: «فکر می‌کنم شما باید بحثی بسیار واقع‌گرایانه و مبتنی بر شواهد درباره این موضوع داشته باشید». نخست‌وزیر انگلیس قرار است در نشست سران در تاریخ ۲۰ نوامبر در بروکسل با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا دیدار کند و در آن نشست برای تقویت تجارت و دیگر پیوند‌ها فشار آورد.

با این حال، اظهارات برنهام با واکنش تند محافظه‌کاران و حزب اصلاح بریتانیا روبه‌رو شده است. کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت در سایه حزب محافظه‌کار انگلیس گفت: «اندی برنهام کاملاً می‌داند که بازگشت به آزادی تردد با اتحادیه اروپا به معنای بازگرداندن کنترل مرز‌های ما و اجازه دادن به مهاجرت کنترل نشده از سراسر اروپا است. مردم بریتانیا به پایان آزادی تردد رأی دادند و بازگشتی به آن وجود ندارد».

نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح بریتانیا نیز این اظهارات را «خیانت کامل به بریتانیای بریگزیت» خواند و گفت: «او همچنین دچار توهم است اگر فکر کند مهاجرت در زمانی که ما عضو اتحادیه اروپا بودیم متفاوت بود. ما با این ناراستی مبارزه خواهیم کرد».