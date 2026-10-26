کاپیتان کشتی فرنگی به مدال برنز رسید

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سومین روز با برگزاری دیدار‌های فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۹۷ کیلوگرم، هادی ساروی در مرحله رده‌بندی به مصاف حریفی از سوئد رفت. در این مسابقه ساروی موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شود و به مدال برنز برسد.

ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد.

پیش از این فردین هدایتی سنگین وزن کشتی فرنگی و دانیال سهرابی به مدال طلا رسیدند. روز گذشته هم غلامرضا فرخی به مدال طلا رسید و پیام احمدی و علی احمدی وفا به مدال نقره رسیدند و علی اسکو صاحب مدال برنز شد.