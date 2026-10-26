وزارت امور خارجه آلمان به ابراز نگرانی لفظی از تشدید تنش‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی در کرانه باختری بسنده کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، تنها به ابراز نگرانی از توسعه طلبی‌های این رژیم بسنده کرد.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آلمان در این خصوص آمده است: برلین نسبت به تشدید تنش‌ها و اقدامات خشونت آمیز در کرانه باختری عمیقاً نگران هستیم. همچنین اعلام می‌کنیم که اظهارات نتانیاهو در خصوص احتمال اعمال کنترل کامل بر کرانه باختری، نگران‌کننده است.

این در حالیست که ژیم صهیونیستی روز یکشنبه از بسته شدن تمامی گذرگاه‌های زمینی کرانه باختری در روز انتخابات کنست خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ارتش این رژیم عملیات گسترده‌ای را در این منطقه اشغالی آغاز کرده و حدود ۲ هزار فلسطینی در الخلیل از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد از روز یکشنبه ورود کارگران فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و دره اردن ممنوع خواهد شد و ورود و خروج آنان در این مناطق، از جمله مناطق صنعتی متوقف می‌شود.