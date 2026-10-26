کد خبر: 1386967
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۴
سیاست » اخبار کلی
عارف:

باید ظرف دو سال به جایگاه اول منطقه در فناوری‌های نوظهور برسیم

3 معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ارتقای امنیت سایبری کشور در برابر اقدامات دشمن گفت: باید با تلاش بیشتر، طی دو سال آینده در حوزه فناوری‌های نوظهور به جایگاه نخست منطقه دست یابیم و امنیت سایبری کشور را ارتقا دهیم تا در برابر تهدیدات مصون شود.

جوان آنلاین: جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد و در آن گزارش عملکرد سال نخست این ستاد در حوزه اقدامات نهادی، توسعه‌ای و حمایتی، تربیت نیروی انسانی و تحلیل شاخص‌های جهانی علم و فناوری امنیت سایبری ارائه شد.

در این جلسه همچنین چهار پیشنهاد با هدف ارتقای امنیت ثابت‌افزار و حفاظت از داده‌های حیاتی کشور به تصویب رسید.

کشور باید در حوزه امنیت سایبری به آمادگی کامل برسد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش عملکرد یک‌ساله ستاد توسعه علوم و فناوری افتا اظهار کرد: «این گزارش امیدوارکننده بود، ولی باید بیش از این تلاش کنیم تا در دو سال آینده در حوزه فناوری‌های نوظهور به جایگاه اول منطقه دست یافته و امنیت سایبری کشور را در مقابل اقدامات دشمن ارتقا داده و کشور را مصون کنیم.»

عارف با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام ایجادشده برای تحقق راهبرد‌های ستاد افتا افزود: کشور باید به آمادگی کامل در زمینه امنیت سایبری دست یابد.

وی ادامه داد: در این حوزه نیروی انسانی باکیفیتی در اختیار داریم که باید با اتخاذ راهکار‌های مناسب از آنان حمایت کنیم. ما دستاورد‌های دانشگاهیان و دانشمندان جوان کشور را در دفاع از کشور در دو جنگ اخیر مشاهده کردیم.

تأکید بر شتاب‌بخشی به پژوهش‌های علمی و ارزیابی انتقادی عملکرد ستاد افتا

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت پژوهش‌های علمی در حوزه امنیت سایبری تصریح کرد: «ما نباید به رشد خطی در زمینه پژوهش‌های علمی در حوزه سایبر بسنده کنیم.»

عارف همچنین دستور داد عملکرد یک‌ساله ستاد توسعه علوم و فناوری افتا در دبیرخانه این ستاد با نگاهی انتقادی بررسی شود.

ایجاد ۱۲ هسته تخصصی و برگزاری ۱۹ دوره امنیت سایبری

در ابتدای این جلسه، گزارشی از اقدامات سال نخست ستاد توسعه علوم و فناوری افتا ارائه شد که براساس آن، تصویب نقشه‌راه ستاد، تقسیم کار ملی و تصویب برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی از جمله اقدامات نهادی انجام‌شده بوده است.

همچنین ایجاد ۱۲ هسته تخصصی با مشارکت اعضای هیئت علمی، دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و برگزاری ۱۹ دوره تخصصی امنیت سایبری از دیگر اقدامات این ستاد در حوزه تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی اعلام شد.

ایجاد آزمایشگاه ملی و مرجع در زمینه امنیت فناوری‌های نوظهور، امنیت سایبری و امنیت معماری سازمانی نیز از دیگر محور‌های گزارش عملکرد ستاد بود.

تأسیس مرکز نوآوری و پردیس امنیت سایبری

بر اساس گزارش ارائه‌شده، تأسیس مرکز نوآوری امنیت سایبری، تأسیس پردیس امنیت سایبری، ایجاد پلتفرم آموزش‌های یکپارچه و حمایت از انجمن‌های علمی از دیگر فعالیت‌های یک‌ساله ستاد توسعه علوم و فناوری افتا بوده است.

همچنین تهیه گزارش‌های تحلیلی و رصدی و ارائه پیشنهاد‌هایی در زمینه راهبرد‌های ملی، دکترین، دستورالعمل‌ها و نیاز‌های تنظیم‌گری در این مدت انجام شده است.

اعضای حاضر در جلسه نیز پیشنهاد‌هایی درباره توسعه پژوهش‌ها و تولیدات علمی در حوزه افتا، ارتقای سواد سایبری جامعه، جذب نخبگان امنیت سایبری، تعامل با انجمن‌های علمی استادان و دانشجویان، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و بررسی آسیب‌های کشور در حوزه امنیت سایبری مطرح کردند.

چالش تبدیل ظرفیت علمی امنیت سایبری به دستاورد مؤثر

در ادامه جلسه، گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های جهانی علم و فناوری امنیت سایبری» ارائه و شکاف اصلی موجود در زنجیره ارزش امنیت سایبری کشور بررسی شد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شد که ایران از ظرفیت کافی در حوزه علم و فناوری امنیت سایبری برخوردار است و برای رفع این چالش، پیشنهاد‌هایی ارائه شد.

تصویب چهار اقدام برای ارتقای امنیت ثابت‌افزار و حفاظت از داده‌های حیاتی

در بخش پایانی جلسه، گزارشی با موضوع «ثابت‌افزار و تأثیر آن بر امنیت داده‌های حیاتی کشور» ارائه شد و چهار پیشنهاد برای ارتقای امنیت این حوزه به تصویب رسید.

این مصوبات با هدف تقویت امنیت ثابت‌افزار و افزایش حفاظت از داده‌های حیاتی کشور اتخاذ شد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، امنیت سایبری ، وزارت علوم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار