جوان آنلاین: باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس از نشستی که به میزبانی تهران و با حضور مقاماتی از عربستان، پاکستان و ترکیه برگزار می‌شود، استقبال کرد و آن را گامی مهم در مقطعی حساس دانست.

به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد که این نشست می‌تواند به کاهش تنش، جلوگیری از خونریزی و تقویت امنیت منطقه‌ای کمک کند.

طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، نعیم گفت امید‌های زیادی وجود دارد تا این نشست در ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای که توسط خود کشور‌های منطقه هدایت شود، موفق عمل کند؛ چارچوبی مستقل از تلاش‌های قدرت‌های خارجی برای ترسیم مجدد نقشه منطقه در راستای منافع خود و تداوم بخشیدن به عمر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی؛ رژیمی که عمر مفید و مورد انتظارش به پایان رسیده است.

وی افزود: شرایط کنونی به‌جای تداوم مداخلات خارجی که تنها بر پیچیدگی بحران‌های منطقه می‌افزاید نیازمند اقدامی جدی در سطح منطقه برای مهار تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه را برای آشتی و ثبات بیشتر فراهم سازد.

اظهارات نعیم همزمان با یک نشست دیپلماتیک منطقه‌ای در روز دوشنبه در تهران مطرح شد؛ نشستی که با حضور خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در کنار مقامات ایرانی به منظور گفت‌و‌گو پیرامون مسائل امنیتی منطقه برگزار شد.

تهران اعلام کرد که در این گفت‌و‌گو‌ها به مسائل امنیتی منطقه از جمله مسئله فلسطین، توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی و تحولات لبنان پرداخته خواهد شد. عربستان نیز اعلام کرد هدف از این نشست کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات است.