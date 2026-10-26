جوان آنلاین: تبلیغات یک رستوران در میدان ونک تهران با نام «بی‌بی» و عبارت «دستپخت بی‌بی را بخورید» در فضای مجازی واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. این تبلیغات در شرایطی منتشر شده که رژیم صهیونیستی جنگ علیه ایران را آغاز کرده است.

به گزارش تسنیم، پس از انتشار تبلیغات این رستوران، حدود دو ماه پیش اخباری درباره بسته شدن صفحه اینستاگرام و پلمب مجموعه منتشر شد. پیگیری خبرنگار از منابع آگاه نشان می‌دهد که صفحه اینستاگرام رستوران از سوی پلیس امنیت عمومی متوقف شد، اما پلمب فیزیکی محل انجام نشد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مسئول مجموعه پیش از اجرای پلمب به مقام قضایی مراجعه کرده و با ارائه تعهد و نامه قضایی، موضوع را به مأموران اطلاع داد.

در نهایت، با توجه به تعهد ارائه‌شده و نامه قضایی، از پلمب رستوران جلوگیری شد. بنابراین، توقف صفحه اینستاگرام این مجموعه به معنای پلمب شدن محل فعالیت آن نبود و رستوران از این نظر با تعطیلی مواجه نشد.

بازگشت صفحه و ادامه تبلیغات حاشیه‌ساز

طبق پیگیری خبرنگار، با بازگشایی مجدد صفحه اینستاگرام، تبلیغات پیشین این مجموعه از سر گرفته شده و نام «بی‌بی» همچنان در محتوای صفحه دیده می‌شود. در بخش نظرات این صفحه نیز کامنت‌های جهت دار و سازمان‌دهی شده از خارج در حمایت از اسرائیل مشاهده می‌شود.

نکته مهم این است که باقی ماندن این نظرات و حذف نشدن توسط گردانندگان این صفحه اینستاگرامی در کنار ادامه تبلیغات قبلی مورد بحث یعنی استفاده از واژه «بی‌بی» باعث اعتراض کاربران فضای مجازی شده است.

انتظار می‌رود موضوع با بررسی محتوای منتشرشده و مفاد تعهد ارائه‌شده مجدداً پیگیری شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی متناسب و بازدارنده صورت بگیرد؛ به‌گونه‌ای که رسیدگی به این پرونده صرفاً به توقف موقت صفحه یا اقداماتی که مانع از تکرار تخلف نمی‌شود، محدود نماند.