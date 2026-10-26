غول ایرانی دو هفته بعد از آنژیوی قلب به مدال طلای جهان رسید!

فردین هدایتی پس از کسب مقتدرانه طلای سنگین‌وزن کشتی فرنگی جهان گفت: دو هفته پیش عمل آنژیوی قلب داشتم و حتی پدر و مادرم از این موضوع خبر نداشتند.

جوان آنلاین: فردین هدایتی پس از رسیدن به مدال طلای سنگین وزن کشتی فرنگی جهان، گفت: باید یک موضوع را با اجازه دبیر (رییس فدراسیون کشتی) بگویم. حدود دو هفته پیش جراحی کوچکی داشتم و عمل آنژیو انجام دادم. لطف خدا و اهل بیت باعث شد بهترین کشتی‌ها را بگیرم. نذر کرده بودم که مدالم را به حرم امام رضا (ع) هدیه کنم و این کار را انجام خواهم داد.

به گزارش ایسنا، او افزود: از آقایان دبیر و رنگرز تشکر می‌کنم که موضوع جراحی را مخفی نگه داشتند و همه کار‌های من را انجام دادند. حتی پدر و مادرم هم نمی‌دانستند که عمل جراحی داشتم.