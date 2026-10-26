موافقت پارلمان مصر با حمایت «دفاعی» از عربستان

جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، پارلمان مصر با درخواست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور، برای اتخاذ اقدامات دفاعی با هدف حمایت از عربستان سعودی موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، ناظران می‌گویند این مصوبه به رئیس‌جمهور مصر اجازه می‌دهد در صورت درخواست ریاض، اقدامات لازم برای دفاع از خاک عربستان را اتخاذ کند؛ با این حال، تصویب مجوز به معنای اعزام قطعی نیرو‌های مصری به عربستان نیست.

این مصوبه پارلمان مصر سه بار پس از رأی‌گیری بی‌نتیجه و تعویق درباره تفویض السیسی برای اعزام نیرو به عربستان به اعتراضات گسترده و بی‌سابقه نمایندگان به تصویب رسید.

یکی از دلایل تعویق سه باره، جدال اصلی بر سر جزئیات مربوط به مشارکت نیرو‌های مصری در عملیات زمینی داخل خاک یمن تحت فرماندهی افسران سعودی بود.