اسماعیلی به فینال رسید/ ایران در آستانه قهرمانی

جوان آنلاین: پیکار‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دوم تا پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار می‌شود.

طبق برنامه، مسابقات روز سوم در وزن‌های ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم درحال برگزاری است و مهدی کشتکار، سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی از ایران، روی تشک رفتند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد تا فردا شب برای کسب مدال طلا روی تشک برود.

با توجه به رقابت نزدیک ایران و جمهوری آذربایجان در جدول امتیازی و برتری اسماعیلی در این دیدار حساس مقابل جعفروف، تیم ایران در آستانه قهرمانی قرار گرفت.

دقیقی پیش نیز، علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم فینالیست شد.