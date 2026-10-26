هدایتی در ۴۲ ثانیه قهرمان سنگین وزن جهان شد

جوان آنلاین: در جریان دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان، فردین هدایتی دارنده مدال‌های طلای جوانان و امید‌های جهان در دیدار فینال مقابل ویتک از مجارستان به روی تشک رفت و در مدت زمان ۴۲ ثانیه با امتیاز عالی ۸ بر صفر به برتری رسید و دومین مدال طاای ایران در این رقابت‌ها را بر گردن آویخت.

هدایتی پیش از این در دور مقدماتی این وزن که روز گذشته یکشنبه برگزار شد، در دور نخست برابر فردریکاس از لیتوانی به پیروزی رسید. سپس با امتیاز عالی ۸ بر صفر برابر سیرلیبای از قزاقستان به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هدایتی در سومین مبارزه برابر جیانگ از چین به روی تشک رفت و در پایان در همان تایم نخست با امتیاز عالی ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز مقابل کاسمانن از فنلاند ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.

در ادامه رقابت‌های ۳ وزن دوم، دانیال سهرابی تا دقایقی دیگر در فینال وزن ۷۲ کیلوگرم به روی تشک می‌رود و محمدهادی ساروی نیز در رده بندی وزن ۹۷ کیلوگرم به روی تشک می‌رود.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران که پیش از این عنوان قهرمانی زودهنگام این رقابت‌ها را کسب کرده است، در ۴ وزن نخست این مسابقات صاحب یک مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز شد.