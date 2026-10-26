دیدار مقامات ترکیه، پاکستان و عربستان با پزشکیان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u060c \u062e\u0627\u0644\u062f \u0628\u0646\u200c\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0639\u0627\u0635\u0645 \u0645\u0646\u06cc\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.