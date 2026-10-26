سازمان ملل: اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت در کرانه باختری شده است

همزمان با تشدید خشونت‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری، گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که نظامیان اسرائیلی از طریق کشتار جمعی، شکنجه و تجاوز جنسی، مرتکب جنایت علیه بشریت در این منطقه شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از آسوشیتدپرس، گروهی از کارشناسان سازمان ملل در گزارش جدیدی که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کردند که توافق آتش‌بس در غزه نتوانسته است جلوی «نسل‌کشی» اسرائیل در این منطقه را بگیرد. آنها تاکید کردند که نظامیان اسرائیلی مرتکب جنایات علیه بشریت، از جمله شکنجه و تجاوز جنسی در کرانه باختری شدند.

به گزارش ایرنا، در این گزارش، روایت‌هایی به تعرض‌های جنسی ماموران زندان و نظامیان رژیم صهیونیستی علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ماه ۱۴۰۲) اشاره دارند. در یکی از موارد، نگهبانان زن، یک زن فلسطینی باردار را مورد بازرسی کامل بدنی و آزار و اذیت قرار دادند.

در موردی دیگر، نگهبانان ضمن ضرب‌وشتم یک بازداشتی و به‌کار بردن الفاظ رکیک و جنسیتی، مانع دسترسی او به سرویس بهداشتی شدند.

در گزارش روز دوشنبه آمده است که اسرائیل همچنان به ارتکاب نسل‌کشی، با نیت نابود کردن تمام یا بخشی از فلسطینیان ساکن غزه، ادامه می‌دهد.

طبق این گزارش، بخش عمده‌ای از آسیب‌ها ناشی از پیشروی عمیق‌تر رژیم صهیونیستی در داخل غزه در این بازه زمانی بوده است. به گفته این کمیسیون، از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ماه ۱۴۰۴) زمانی که توافق آتش‌بس امضا شد، کنترل نظامیان رژیم صهیونیستی بر غزه از ۵۳ درصد به دست‌کم ۶۰ درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنین رژیم صهیونیستی و ماموران امنیتی آن را عامل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کرانه باختری و غزه می‌داند که شامل نابودسازی (کشتار جمعی)، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و آزار و اذیت غیرنظامیان است.

این کمیسیون اعلام کرد که به تازگی ۶ مورد را ثبت کرده است که در آنها نگهبانان اسرائیلی در زندان نظامی «سده تیمان»، علیه بازداشت‌شدگان مرد اهل غزه مرتکب خشونت جنسی شده‌اند.