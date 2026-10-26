جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان گفت‌و‌گو و درباره همکاری میان دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن و آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش شدت تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کرد.

آل ثانی در این تماس تلفنی همبستگی کامل قطر با عربستان و ایستادن در کنار آن در تمامی اقدامات مشروعی که برای حفظ حاکمیت و امنیت و تمامیت ارضی و منافع خود اتخاذ می‌کند، را اعلام کرد.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که امنیت عربستان بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت قطر و سیستم امنیت جمعی کشور‌های شورای همکاری است.

وی بار دیگر بر حمایت کامل قطر از تمامی تلاش‌های جاری برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع تاکید کرد که صلح پایدار را در منطقه محقق می‌کند.