جوان آنلاین: جواد خاکبازمقدم، کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ارمنستان، در گفت‌و‌گو با ایرنا تاکید کرد: «اخیرا شاهد افزایش دستگیری اتباع ایرانی در ارمنستان به دلیل داشتن ویزا یا کارت اقامت جعلی کشور‌های ثالث هستیم. هموطنان از طریق آژانس‌ها در ایران و ترکیه و با پرداخت هزینه‌های هنگفت، ویزای کشور‌های غربی را دریافت می‌کنند. سپس برخی از آنها از طریق ارمنستان عازم آن کشور‌ها می‌شوند. به دلیل اسکن‌های پیشرفته در مرز‌های خروجی ارمنستان از جمله فرودگاه زوارتنوتس، ۱۰۰ درصد ویزا‌های جعلی کشف می‌شود.»

به گزارش ایرنا، خاکبازمقدم افزود: «نکته مهم آن که بر خلاف برخی کشور‌ها که در این موارد، صرفا از مسافرت فرد جلوگیری نموده و با اخذ جریمه، او را به مبداء اولیه بر می‌گردانند، در قانون ارمنستان این موضوع به شکل بسیار سختگیرانه‌ای جرم انگاری شده و افرادی که با این اتهام دستگیر می‌شوند، سال‌ها گرفتاری، ممنوع الخروجی از ارمنستان، معطلی دادگاه و رای قاضی و زندان را باید تحمل کنند و عملا زندگی آنها نابود می‌گردد. در میان اتباع زندانی به دلیل این جرم، افراد موفقی در حوزه تخصصی خود داریم که قربانی سودجویی آژانس‌ها و سهل انگاری خود شده‌اند. در خصوص این جرم، بازپرسی نیز از مسیر بازپرسی امنیتی دنبال می‌شود که کار وکیل برای پیگیری را دشوارتر می‌سازد.»

کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن درخواست از هموطنان جهت دقت در بحث اخذ ویزای کشور‌های ثالث و پیشگیری از قربانی شدن، تاکید کرد هموطنان گرامی حتی اگر یک درصد در مورد اعتبار ویزایی که اخذ کرده‌اند تردید دارند، مطلقا مسیر ارمنستان را جهت سفر به آن کشور انتخاب نکنند، زیرا به طور قطع سال‌ها گرفتار خواهند شد.