وزیر امور خارجه مصر تأکید کرد که در تلاش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران، قاهره روزانه با تهران در تماس است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر در کنفرانس خبری مشترک با «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد در قاهره با اشاره به تماس‌های روزانه با دولت‌های آمریکا و ایران، گفت: ما روزانه با مقامات ایرانی در تماس هستیم.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش پایگاه مصری الشروق، عبدالعاطی همچنین درباره جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: مصر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها کاملا همکاری می‌کند؛ راه‌حل‌های نظامی پایدار نیست و هرگز صلح و ثبات در منطقه را محقق نمی‌کند.

عبدالعاطی افزود: مصر بهای سنگینی در نتیجه تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم که جهان و کشور‌های خاورمیانه از آن رنج می‌برند، می‌پردازد؛ بودجه مصر بر اساس بهای نفت ۶۵ دلار در هر بشکه تنظیم شده، اما قیمت نفت اکنون به ۱۱۷ دلار رسیده است.

وی افزود: مقابله با تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این وضعیت و تنش‌ها واقعا دشوار است، بایستی به ندای عقل گوش داد و نهایت تلاش خود را برای کاهش تنش‌ها، دوری از هر گونه درگیری‌های نظامی که تأثیر منفی بر ملت‌های منطقه و جهان دارد، بکار بگیریم.

اعزام نیرو‌های دفاعی به عربستان بستگی به موافقت پارلمان دارد

وزیر امور خارجه مصر همچنین تأکید کرد که اعزام نیرو‌های دفاعی به عربستان نیز بستگی به موافقت پارلمان دارد؛ مصر همبستگی کامل خود با عربستان را اعلام می‌کند و موضع آن مبنی بر آمادگی دفاعی جهت حمایت از عربستان روشن است.

وی تصریح کرد: قانون اساسی مصر تأکید دارد که ارائه حمایت نظامی به خارج و اعزام تجهیزات و نیرو‌ها بنابه دلایل دفاعی بستگی به موافقت پارلمان دارد، بحث‌های گسترده‌ای در پارلمان درباره این موضوع صورت گرفته و دست‌کم ۵۰۰ درخواست از سوی نمایندگان برای اظهارنظر وجود دارد و لذا باید زمان بیشتری برای بررسی‌ها داده شود.

گوترش امروز همچنین با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله جنگ آمریکا علیه ایران و اوضاع فلسطین گفت‌و‌گو کرد.

گوترش در این دیدار مواضع مصر در قبال مسائل مختلف به ویژه مساله فلسطین را ستود.

السیسی نیز بر حمایت مصر از حفظ نقش محوری سازمان ملل و ضرورت تشریک مساعی بین‌المللی برای حمایت از نقش این سازمان در حل‌وفصل مناقشات از طریق راهکار‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد.