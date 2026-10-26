کد خبر: 1386934
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
ورزش » ساير

تعویق بازی‌های داخل سالن آسیا به دلیل ناامنی عربستان

آسیا با تصمیم شورای المپیک آسیا، بازی‌های داخل سالن آسیا به دلیل ناامنی کشور عربستان به تعویق افتاد.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام شورای المپیک آسیا (OCA)، بازی‌های داخل سالن آسیا با توجه به شرایط منطقه و عربستان میزبان مسابقات به تعویق افتاد. این تصمیم در نشست آنلاین شیخ جوعان بن حمد آل ثانی، رئیس و حسین المسلم، دبیرکل شورای المپیک آسیا با کشورهای عضو این شورا گرفته شد.

این تصمیم پس از توافق ستاد برگزاری بازی‌ها (میزبان) و هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا به اطلاع اعضا رسید و بدون مخالفت مورد تأیید تمامی حاضران قرار گرفت.

تاریخ جدید برگزاری مسابقات از ۲۸ مارس تا ۸ آوریل ۲۰۲۷(۸ لغایت ۱۹ فروردین ۱۴۰۶) تعیین شده است.

در این نشست، مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، مهین فرهادی‌زاد، نایب‌رئیس کمیته و سرپرست کاروان اعزامی ایران، فرید فتاحیان، مشاور بین‌الملل ریاست کمیته و موسوی، کارشناس واحد بین‌الملل حضور داشتند.

برچسب ها: آسیا ، بازی ، آسیایی
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