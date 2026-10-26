کد خبر: 1386931
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

عاصم منیر وارد تهران شد

عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای دیدار با مقامات ایران و شرکت در دیداری مشترک و چهارجانبه با مقام ارشد امنیتی کشورمان وارد تهران شد.

جوان آنلاین: ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در نشست مشترک مقامات ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان و ایران وارد تهران شد.

شایان ذکر است،‌ علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح روز دوشنبه اعلام کرده بود که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه برای دیدار با مقامات ایران و شرکت در نشست مشترک با ایران به تهران می‌آیند.

به گزارش ایسنا، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی با اشاره به دیدار عاصم منیر در هفته گذشته با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ایشان در این دیدار ایده‌ای را مطرح کردند مبنی بر این که مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان قصد دارند برای دو هدف به تهران سفر کنند و با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یک نشست مشترک داشته باشند.

وی درباره اهداف فوق افزود: هدف اول این سه کشور در چارچوب ایده مورد اشاره، تبریک به سرلشکر رضایی برای احراز مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت مالی ایران است و هدف دوم، رایزنی و گفتگو با ایشان پیرامون امنیت منطقه‌ای است.

باقری گفت: از سویی دیگر ایران سیاست راهبردی‌اش همواره این بوده و هست که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین و تضمین شود و هرگونه دخالت بیگانگان مخل امنیت و ثبات در منطقه است؛ از این رو با توجه تجربه ایران در امنیت‌سازی ملی و در چارچوب ایده امنیت درون‌زای با مشارکت بازیگران منطقه‌ای، نشست چهار کشور در تهران می‌تواند گام موثر و مهم در فرایند شکل‌دهی به امنیت منطقه باشد و امیدواریم این ابتکار که ثمره مجاهدت و تلاش قهرمانانه نیروهای مسلح ما و ملت ایران است، طلیعه‌ای برای ساختن منطقه‌ای با ثبات و ارامش در ‌مسیر پیشرفت باشد.

در همین راستا، روابط عمومی عمومی ارتش پاکستان ضمن تایید سفر فیلد مارشال سید عاصم منیر به تهران اظهار کرد: ​در پی تشدید بحران در غرب آسیا و بررسی آخرین وضعیت یمن، نشست مهمی با حضور نمایندگان چهار کشور منطقه‌ای برگزار خواهد شد که مقامات عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در آن شرکت خواهند کرد.

هم‌چنین منابع آگاه در پاکستان اعلام کردند در این جلسه، پیامدهای حملات احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تحولات خاورمیانه و اوضاع عربستان سعودی و یمن مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و ​این نشست می‌تواند گامی کلیدی و پیشرفتی مهم در راستای ایجاد یک ساختار امنیتی بومی، متکی به خود و کارآمد در منطقه محسوب شود.

شایان ذکر است، این ششمین سفر رسمی فرمانده ارتش پاکستان به تهران از آغاز آتش‌بس میان ایران و آمریکا است. 

برچسب ها: عاصم منیر ، ارتش پاکستان ، سفر به تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

ترامپ در مثلث مرگ

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار