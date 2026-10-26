عاصم منیر وارد تهران شد

جوان آنلاین: ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در نشست مشترک مقامات ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان و ایران وارد تهران شد.

شایان ذکر است،‌ علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح روز دوشنبه اعلام کرده بود که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه برای دیدار با مقامات ایران و شرکت در نشست مشترک با ایران به تهران می‌آیند.

به گزارش ایسنا، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی با اشاره به دیدار عاصم منیر در هفته گذشته با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ایشان در این دیدار ایده‌ای را مطرح کردند مبنی بر این که مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان قصد دارند برای دو هدف به تهران سفر کنند و با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یک نشست مشترک داشته باشند.

وی درباره اهداف فوق افزود: هدف اول این سه کشور در چارچوب ایده مورد اشاره، تبریک به سرلشکر رضایی برای احراز مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت مالی ایران است و هدف دوم، رایزنی و گفتگو با ایشان پیرامون امنیت منطقه‌ای است.

باقری گفت: از سویی دیگر ایران سیاست راهبردی‌اش همواره این بوده و هست که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین و تضمین شود و هرگونه دخالت بیگانگان مخل امنیت و ثبات در منطقه است؛ از این رو با توجه تجربه ایران در امنیت‌سازی ملی و در چارچوب ایده امنیت درون‌زای با مشارکت بازیگران منطقه‌ای، نشست چهار کشور در تهران می‌تواند گام موثر و مهم در فرایند شکل‌دهی به امنیت منطقه باشد و امیدواریم این ابتکار که ثمره مجاهدت و تلاش قهرمانانه نیروهای مسلح ما و ملت ایران است، طلیعه‌ای برای ساختن منطقه‌ای با ثبات و ارامش در ‌مسیر پیشرفت باشد.

در همین راستا، روابط عمومی عمومی ارتش پاکستان ضمن تایید سفر فیلد مارشال سید عاصم منیر به تهران اظهار کرد: ​در پی تشدید بحران در غرب آسیا و بررسی آخرین وضعیت یمن، نشست مهمی با حضور نمایندگان چهار کشور منطقه‌ای برگزار خواهد شد که مقامات عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در آن شرکت خواهند کرد.

هم‌چنین منابع آگاه در پاکستان اعلام کردند در این جلسه، پیامدهای حملات احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تحولات خاورمیانه و اوضاع عربستان سعودی و یمن مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و ​این نشست می‌تواند گامی کلیدی و پیشرفتی مهم در راستای ایجاد یک ساختار امنیتی بومی، متکی به خود و کارآمد در منطقه محسوب شود.

شایان ذکر است، این ششمین سفر رسمی فرمانده ارتش پاکستان به تهران از آغاز آتش‌بس میان ایران و آمریکا است.