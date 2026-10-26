آغاز به کار مدیرعامل جدید استقلال

جوان آنلاین: مصطفی متدین، صبح امروز (دوشنبه) در نخستین روز کاری خود به همراه سعید صادق‌پور، عضو جدید هیئت‌ مدیره و جمعی دیگر از همراهان در ساختمان باشگاه حضور یافت.

مدیرعامل استقلال از بخش‌های مختلف باشگاه بازدید کرد و ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، ساختار و روند فعالیت بخش‌های مختلف، در جریان امور جاری قرار گرفت. در ادامه مدیران و کارکنان باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به مدیرعامل جدید، آغاز فعالیت رسمی ایشان را تبریک گفتند.

این حضور، آغاز فعالیت متدین در مسئولیت مدیرعاملی استقلال و پیگیری امور اجرایی و مدیریتی این مجموعه در مسیر پیشبرد اهداف باشگاه است.